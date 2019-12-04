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Риск в обмен на вето
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Газета
Риск в обмен на вето
Газета № 195 (3150) (0412) Финансы,
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Риск в обмен на вето
Сбербанк внедряет массовое корпоративное кредитование с применением «золотой акции»
Сбербанк введет практику «золотых акций» при выдаче крупных корпоративных кредитов. При сделках с повышенным риском он получит частичный контроль над компаниями-клиентами
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк в следующем году будет предлагать широкому кругу клиентов новый инструмент — кредит с применением «золотой акции», рассказал журналистам вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин, передает корреспондент РБК. Банк получит больше контроля над клиентами при сделках, которые он считает рискованными.

«Золотая акция» той или иной компании дает ее обладателю право вето на решения ее руководства и акционеров.

«Золотая акция» в «Яндексе»

С 2009 года Сбербанк владел «золотой акцией» «Яндекса», которая давала госбанку право контролировать все крупные сделки интернет-холдинга, а также блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора. В июле 2019 года депутат Госдумы Антон Горелкин внес законопроект, согласно которому доля иностранцев в компаниях, владеющих значимыми сайтами (в том числе в «Яндексе»), не должна превышать 20%. Эти поправки привели к обвалу котировок «Яндекса» на бирже. В ноябре «Яндекс» решил изменить систему корпоративного управления: его «золотая акция» перейдет специально созданному Фонду общественных интересов. Сбербанк принял решение продать «акцию» по символической цене €1. После объявления о смене системы управления в «Яндексе» Горелкин заявил об отзыве законопроекта.

«Одна из наших задач — в сделках, в которых банк берет повышенный риск, иметь повышенную степень контроля. И мы предполагаем запустить в следующем году продукт, который мы называем «золотая акция». Там, где есть у Сбербанка повышенный риск, «золотая акция» позволяет нам заключать в корпоративный договор с клиентом какие-то меры контроля», — заявил Рацин.

При традиционных кредитных продуктах банк может реагировать на происходящее в компании не сразу, а в случае наличия «золотой акции» он получит возможность участвовать в принятии решений, отметил Рацин. «И, если решения идут в нарушение наших договоренностей, у нас есть право вето», — сказал он.

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Задача Сбербанка — построить системную работу с повышенным риском в портфеле, уточнил его вице-президент. «Если клиент приходит в Сбербанк за финансированием, но его запрос не отвечает тем параметрам, которые установлены внутри банка именно для кредитных продуктов, у него есть возможность либо модифицировать свой проект, либо найти дополнительные средства на рынке, либо обратиться к нам для того, чтобы мы тоже с баланса Сбербанка дали ему дополнительные заемные средства, но в виде другого инструмента, более рискового, более дорогого. Так как мы берем больший риск, мы хотим и контролировать принятие решений, ведение бизнеса в большей степени», — отметил он.

Сбербанк, однако, не хочет подменять собой управленческие команды компаний-заемщиков, «потому что в принципе мы кредитуем те бизнесы, в которых есть успешная история создания стоимости, рост этой стоимости, эффективное управление», подчеркнул Рацин. Но банк хочет иметь возможность «быть услышанным».

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Подобный механизм банк уже использует, но со следующего года он станет внедряться в массовые «коробочные» кредитные продукты для корпоративных клиентов, пояснил Рацин. «Большой спрос на финансирование и повышение долгового плеча идет от крупных компаний из регионов», — указал вице-президент банка.

Новая бизнес-модель Сбербанка

В октябре 2018 года Сбербанк решил объединить инвестиционный и корпоративный бизнес в один блок. Зампред кредитной организации Анатолий Попов объяснил это в том числе снижением спроса на инвестиционные услуги. По словам Рацина, сейчас банк перестраивает свою бизнес-модель в инвестиционном сегменте, а кредитование с «золотой акцией» — один из примеров новых продуктов.

В России подобная практика до сих пор не была распространена, говорят эксперты. Одна из причин — низкий спрос на такие кредиты, отмечает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Как правило, компании опасаются каким-либо образом ограничивать свои права при корпоративных сделках и прибегают к данному инструменту только в особых случаях, когда иные варианты финансирования невозможны либо слишком дороги».

Кредиты с «золотой акцией» применялись редко, подтверждает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «На текущий момент конкуренция российских банков за крупных корпоративных клиентов хорошего кредитного качества очень высока, а сегмент беззалогового кредитования МСБ несет в себе повышенные риски. В этих условиях крупные банки ищут новые способы поддержания маржинальности бизнеса. Кредитование с «золотой акцией» в этих условиях может стать относительно простым инструментом, снижающим риски банка-кредитора и одновременно открывающим ряду компаний ранее недоступный источник финансирования», — заключает Уклеин.

По данным ЦБ, рост корпоративного кредитования в России на 1 ноября составил всего 4,2% в годовом выражении. Слабая динамика свидетельствует о недостаточном спросе на финансирование со стороны качественных заемщиков, отмечал регулятор. А банки, имея достаточный запас ликвидности, не смягчают свои стандарты выдачи для менее надежных клиентов.

Крупные заемщики зачастую не нуждаются в заемном финансировании, а более мелкие компании не соответствуют кредитным требованиям банков, констатирует Доронкин. «Для последней категории заемщиков продукт с использованием «золотой акции» как раз мог быть интересен, однако не думаю, что госбанк пойдет на осознанное увеличение доли таких заемщиков в корпоративном портфеле, даже в случае получения возможности контролировать проведение рискованных сделок», — резюмирует аналитик.

Автор: Юлия Кошкина.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Сбербанк , «золотая акция»
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