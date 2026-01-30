 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В МИДе сообщили о постоянных контактах России с США по СНВ-III

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Контакты России с США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не прерывались, но все сигналы и заявления уже были сделаны, сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Мы за то, чтобы те ограничения фундаментальные соблюдались, дедлайн не установлен. Если США выберут другой путь, это не будет для нас катастрофой, у нас есть свои программы, которые будут реализовываться», — сказал он.

ДСНВ: что регулирует и как действует
База знаний
Барак Обама и Дмитрий Медведев&nbsp;во время подписания Договора СНВ-III&nbsp;в Праге, 2010 год

Договор СНВ-III — это российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Он вступил в силу в 2011 году на десятилетний срок с правом однократного продления еще на пять лет. Договор ограничивает число стратегических вооружений: развернутых стратегических ядерных боеголовок — до 1500 единиц, средств доставки большой дальности — до 700 единиц. Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года.

В 2023 году Москва приостановила участие в СНВ-III, пообещав соблюдать количественные ограничения. Президент России Владимир Путин говорил, что, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США. В Кремле поясняли, что заключение нового договора невозможно без учета ядерных арсеналов Великобритании и Франции.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что при подготовке нового соглашения нужно учитывать и ядерный потенциал Китая.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Валерия Антонова
ДСНВ Россия США ядерное оружие
Материалы по теме
В Пекине заявили, что Россия и США должны вернуться к выполнению ДСНВ
Политика
Медведев напомнил об истекающем 5 февраля договоре ДСНВ с США
Политика
Bloomberg призвал США согласиться на предложение Путина о продлении ДСНВ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Кадыров назвал Керимова братом через год после слов о кровной мести Политика, 19:53
Что значит выдвижение «ястреба» Уорша на пост главы ФРС для экономики СШАПодписка на РБК, 19:42
Bloomberg узнал, чем ЕС хочет заменить потолок цен на российскую нефть Политика, 19:42
В музее в Киеве убрали надпись на русском «Их подвиги будут жить вечно» Общество, 19:37
В МИДе сообщили о постоянных контактах России с США по СНВ-III Политика, 19:24
«Барселона» продлила контракт с победителем Евро-2024 Спорт, 19:20
В Бодайбо без тепла остались более тысячи человек и две школы Общество, 19:18
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
На заводе «Янтарь» запустили тесты экзоскелетов для рабочих «Легкая рука» Технологии и медиа, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
ПСБ предложил создать допстимулы для снижения себестоимости продукции ГОЗ Пресс-релиз, 18:59
Биржи сообщили о готовности маркировать плохо раскрывающихся эмитентов Инвестиции, 18:58
Орешкин заявил о смещении мировых центров экономического роста Отрасли, 18:57
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт Политика, 18:57
Косачев сравнил подход США к Кубе с ситуацией между Россией и Украиной Политика, 18:56