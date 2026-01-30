В МИДе сообщили о постоянных контактах России с США по СНВ-III

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Контакты России с США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не прерывались, но все сигналы и заявления уже были сделаны, сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Мы за то, чтобы те ограничения фундаментальные соблюдались, дедлайн не установлен. Если США выберут другой путь, это не будет для нас катастрофой, у нас есть свои программы, которые будут реализовываться», — сказал он.

Договор СНВ-III — это российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Он вступил в силу в 2011 году на десятилетний срок с правом однократного продления еще на пять лет. Договор ограничивает число стратегических вооружений: развернутых стратегических ядерных боеголовок — до 1500 единиц, средств доставки большой дальности — до 700 единиц. Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года.

В 2023 году Москва приостановила участие в СНВ-III, пообещав соблюдать количественные ограничения. Президент России Владимир Путин говорил, что, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США. В Кремле поясняли, что заключение нового договора невозможно без учета ядерных арсеналов Великобритании и Франции.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что при подготовке нового соглашения нужно учитывать и ядерный потенциал Китая.