Депутат Горелкин заявил об отзыве законопроекта о значимых сайтах из Думы

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин отправил письмо об отзыве из Госдумы законопроекта о значимых сайтах для его доработки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Документ был направлен на имя председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям Леонида Левина.

«Поскольку правительством России данный законопроект концептуально поддерживается, полагаю целесообразным доработать его текст до рассмотрения Госдумой в первом чтении», — говорится в опубликованном в Telegram-канале письме. «Отзыв для доработки — это не шаг назад. А два шага вперед», — добавил он.

Депутат добавил, что обсуждение законопроекта в Госдуме уже привело к негативным последствиям для акций «Яндекса», которые после этого упали. Он задался вопросом, что случилось бы с интернет-компанией, если бы документ прошел первое чтение в недоработанном виде. Доработка законопроекта позволит «установить понятные и прозрачные правила для всех участников рынка», считает он. Горелкин также попросил комитет и всех заинтересованных лиц высказать замечания по законопроекту, чтобы внести в него доработки.