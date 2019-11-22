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Депутат Горелкин заявил об отзыве законопроекта о значимых сайтах из Думы

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин отправил письмо об отзыве из Госдумы законопроекта о значимых сайтах для его доработки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Документ был направлен на имя председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям Леонида Левина.

«Поскольку правительством России данный законопроект концептуально поддерживается, полагаю целесообразным доработать его текст до рассмотрения Госдумой в первом чтении», — говорится в опубликованном в Telegram-канале письме. «Отзыв для доработки — это не шаг назад. А два шага вперед», — добавил он.

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Депутат добавил, что обсуждение законопроекта в Госдуме уже привело к негативным последствиям для акций «Яндекса», которые после этого упали. Он задался вопросом, что случилось бы с интернет-компанией, если бы документ прошел первое чтение в недоработанном виде. Доработка законопроекта позволит «установить понятные и прозрачные правила для всех участников рынка», считает он. Горелкин также попросил комитет и всех заинтересованных лиц высказать замечания по законопроекту, чтобы внести в него доработки.

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Проект закона внесли в Госдуму в конце июля текущего года. Он предусматривает ограничение доли иностранцев в значимых российских информационных ресурсах до 20%. В результате его обсуждения акции «Яндекса» упали на бирже NASDAQ более чем на 16%.

В середине октября РБК написал, что правительство подготовило отзыв на законопроект. В кабмине отметили, что готовы поддержать инициативу, однако предложили его доработать и установить долю иностранцев на уровне 50% минус одна акция. В ноябре Горелкин заявил, что планирует отозвать проект для доработки.

РБК обратился за комментарием к председателю комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям Леониду Левину.

Теги: Госдума, законопроект, сайты
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