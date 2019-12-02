Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

Сбербанк с 2 декабря запустил два вклада с повышенными ставками «Новогодний бонус» и «Выгодный старт» накануне Нового года. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Предложение «Новогодний бонус» действует для всех клиентов Сбербанка с 2 декабря этого года по 15 января 2020 года. Ставка «Новогоднего бонуса» при сроке от четырех до девяти месяцев составит 4,85% годовых, при сроке от девяти месяцев — 5,25%.

Предложение «Выгодный старт» — только для тех, кто не открывал вклад в Сбербанке с 20 октября 2018-го по 20 ноября 2019-го. Его можно оформить с 2 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. При этом ставка этого депозита выше: при сроке 6 месяцев — 5,00%, при сроке 12 месяцев — 5,50%, при сроке 18 месяцев — 5,85%.

Согласно сообщению, минимальная сумма обоих депозитов — 50 тыс. руб. Они оба непополняемые.