0

На заводе «Янтарь» запустили тесты экзоскелетов для рабочих «Легкая рука»

Демонстрация пилотного проекта &laquo;Экзоскелет&raquo; Министру промышленности и торговли Российской Федерации Антону Алиханову (справа)
Демонстрация пилотного проекта «Экзоскелет» Министру промышленности и торговли Российской Федерации Антону Алиханову (справа) (Фото: Минпромторг России)

Пилотный проект по применению экзоскелетов в российском судостроении запустили на заводе ОСК «Янтарь» в Калининградской области, сообщила «РИА Новости» советник гендиректора предприятия Анна Плотнова.

На заводе тестируют три модели экзоскелетов — «Легкая рука», «Базовый» и «Сила». Проект направлен на повышение производственной эффективности и снижение рисков профессиональных заболеваний. «В ближайшее время планируется завершить первую фазу испытаний. После этого будет собран детальный отзыв от самих рабочих по соответствиям заявленных характеристик», — отметила Плотнова.

Модель «Легкая рука» предназначена для работы в неудобных позах и позволяет снизить нагрузку до 30%. Экзоскелет «Базовый» используется в механообрабатывающем цехе и поддерживает позвоночник при длительной работе стоя, снижая утомляемость. Модель «Сила» применяется при подъеме и переносе грузов, равномерно распределяя нагрузку на организм.

После завершения испытаний предприятие планирует обсудить с производителем возможность допуска экзоскелетов к более сложным производственным процессам.

Николай Смирнов Вызовы роботизации: какие люди и машины нужны промышленности
Мнение
Фото:Shutterstock

Ранее команда студентов и преподавателей Омского государственного политехнического университета разработала специальную модель брюк для работников тяжелого физического труда. Изделие представляет собой мягкий экзоскелет с системой эластичных лямок, которые снижают нагрузку на мышцы и суставы и помогают предотвратить травмы опорно-двигательного аппарата.

Проект уже получил награды на профильных конкурсах, разработчики готовятся к промышленным испытаниям и выходу на производство.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
экзоскелеты "Янтарь" Калининградская область судостроительный завод
