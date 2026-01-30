Хабиб Нурмагомедов назвал ОАЭ самым безопасным местом в мире

Бывший чемпион UFC рассказал, что ему нравится там жить, и он не переживает, когда семья и дети выходят на улицу

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает ОАЭ самым безопасным местом в мире. Об этом он рассказал Metaratings.

«Самое безопасное место в мире. Единственное на земле, где семья и дети выходят на улицу, и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», — сказал Нурмагомедов.

В активе 37-летнего Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

В ОАЭ у Нурмагомедова есть спортивный зал Khabib Gym на острове Яс в Абу-Даби.