 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,5 x 4,5 2 6,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,8 x 3,95 2 4,1 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9,5 x 6,5 2 1,27 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Хабиб Нурмагомедов назвал ОАЭ самым безопасным местом в мире

Бывший чемпион UFC рассказал, что ему нравится там жить, и он не переживает, когда семья и дети выходят на улицу
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает ОАЭ самым безопасным местом в мире. Об этом он рассказал Metaratings.

«Самое безопасное место в мире. Единственное на земле, где семья и дети выходят на улицу, и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», — сказал Нурмагомедов.

В активе 37-летнего Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

В ОАЭ у Нурмагомедова есть спортивный зал Khabib Gym на острове Яс в Абу-Даби.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Хабиб Нурмагомедов UFC ОАЭ
Хабиб Нурмагомедов фото
Хабиб Нурмагомедов
спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Усман Нурмагомедов возглавил первый в истории рейтинг лучших бойцов PFL
Спорт
Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире UFC в Лас-Вегасе
Спорт
Хабиб Нурмагомедов рассказал о несправедливости в UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Умерла исполнительница роли мамы Кевина в «Один дома» Кэтрин О'Хара Общество, 21:24
WSJ узнал, что OpenAI планирует выйти на IPO к концу 2026 года Бизнес, 21:14
Радулов побил рекорд результативности в КХЛ среди игроков старше 39 лет Спорт, 21:12
Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани Политика, 21:09
Reuters узнал, что перед переговорами в Абу-Даби в США прилетит Дмитриев Политика, 21:07
Клуб РПЛ подписал контракт с уругвайцем Бальбоа по прозвищу Рокки Спорт, 21:06
В файлах Эпштейна нашли данные о Билле Гейтсе и «русских девушках» Политика, 21:03
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
В США заявили о переводах властями Ирана денег в банки по всему миру Политика, 20:45
Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины Политика, 20:32
В «Газпроме» заявили, что Европа отобрала 81% запасенного на зиму газа Экономика, 20:22
ЦБ резко поднял требования к банкам при работе с закредитованным бизнесом Финансы, 20:09
Хабиб Нурмагомедов назвал ОАЭ самым безопасным местом в мире Спорт, 20:08
Судовладельцам рекомендовали избегать плавания у берегов Ирана Политика, 20:03