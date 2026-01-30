Bloomberg узнал, чем ЕС хочет заменить потолок цен на российскую нефть
ЕС рассматривает возможность замены потолка цен на российскую нефть запретом на предоставление услуг, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
По словам собеседников Bloomberg, если этот шаг будет поддержан всеми государствами-членами ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на этот товар.
Государства-члены ЕС уже проинформированы о потенциальном содержании обсуждаемого 20-го пакета санкций. Как пишет Bloomberg, ЕС планирует утвердить его к концу февраля.
Для принятия санкций нужна поддержка всех стран союза. Тем не менее, по словам источников Bloomberg, некоторые государства уже заявили о своем несогласии заменять потолок цен на ограничения в предоставлении услуг.
Как утверждают источники, кроме указанной меры ЕС предложит ввести дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний. Также будут предложены рестрикции против криптовалютных сервисов и финансовых организаций из третьих стран, которые ЕС подозревает в оказании помощи с обхождением санкций. Кроме того, санкции будут распространены на новые суда, которые Брюссель относит к так называемому «теневому флоту».
Западные государства приняли решение установить предельную цену на российскую сырую нефть из-за продолжающихся военных действий на Украине. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. С 1 февраля 2026-го потолок цен снизится до $44,1 за баррель российской нефти.
Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. Запрет неоднократно продлевали, в последний раз — до 30 июня 2026 года.
Материал дополняется
