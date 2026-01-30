Bloomberg узнал, чем ЕС хочет заменить потолок цен на российскую нефть

Фото: Katja Buchholz / Getty Images

ЕС рассматривает возможность замены потолка цен на российскую нефть запретом на предоставление услуг, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По словам собеседников Bloomberg, если этот шаг будет поддержан всеми государствами-членами ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на этот товар.

Государства-члены ЕС уже проинформированы о потенциальном содержании обсуждаемого 20-го пакета санкций. Как пишет Bloomberg, ЕС планирует утвердить его к концу февраля.

Для принятия санкций нужна поддержка всех стран союза. Тем не менее, по словам источников Bloomberg, некоторые государства уже заявили о своем несогласии заменять потолок цен на ограничения в предоставлении услуг.

Как утверждают источники, кроме указанной меры ЕС предложит ввести дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний. Также будут предложены рестрикции против криптовалютных сервисов и финансовых организаций из третьих стран, которые ЕС подозревает в оказании помощи с обхождением санкций. Кроме того, санкции будут распространены на новые суда, которые Брюссель относит к так называемому «теневому флоту».

Западные государства приняли решение установить предельную цену на российскую сырую нефть из-за продолжающихся военных действий на Украине. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. С 1 февраля 2026-го потолок цен снизится до $44,1 за баррель российской нефти.

Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. Запрет неоднократно продлевали, в последний раз — до 30 июня 2026 года.

Материал дополняется