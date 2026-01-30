 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Bloomberg узнал, чем ЕС хочет заменить потолок цен на российскую нефть

Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на российскую нефть запретом на услуги
Сюжет
Война санкций
Фото: Katja Buchholz / Getty Images
Фото: Katja Buchholz / Getty Images

ЕС рассматривает возможность замены потолка цен на российскую нефть запретом на предоставление услуг, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По словам собеседников Bloomberg, если этот шаг будет поддержан всеми государствами-членами ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на этот товар.

Государства-члены ЕС уже проинформированы о потенциальном содержании обсуждаемого 20-го пакета санкций. Как пишет Bloomberg, ЕС планирует утвердить его к концу февраля.

Для принятия санкций нужна поддержка всех стран союза. Тем не менее, по словам источников Bloomberg, некоторые государства уже заявили о своем несогласии заменять потолок цен на ограничения в предоставлении услуг.

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Бизнес
Фото:Norlys Perez / Reuters

Как утверждают источники, кроме указанной меры ЕС предложит ввести дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний. Также будут предложены рестрикции против криптовалютных сервисов и финансовых организаций из третьих стран, которые ЕС подозревает в оказании помощи с обхождением санкций. Кроме того, санкции будут распространены на новые суда, которые Брюссель относит к так называемому «теневому флоту».

Западные государства приняли решение установить предельную цену на российскую сырую нефть из-за продолжающихся военных действий на Украине. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. С 1 февраля 2026-го потолок цен снизится до $44,1 за баррель российской нефти.

Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. Запрет неоднократно продлевали, в последний раз — до 30 июня 2026 года.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Материалы по теме
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Бизнес
Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть
Политика
Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Кадыров назвал Керимова братом через год после слов о кровной мести Политика, 19:53
Что значит выдвижение «ястреба» Уорша на пост главы ФРС для экономики СШАПодписка на РБК, 19:42
Bloomberg узнал, чем ЕС хочет заменить потолок цен на российскую нефть Политика, 19:42
В музее в Киеве убрали надпись на русском «Их подвиги будут жить вечно» Общество, 19:37
В МИДе сообщили о постоянных контактах России с США по СНВ-III Политика, 19:24
«Барселона» продлила контракт с победителем Евро-2024 Спорт, 19:20
В Бодайбо без тепла остались более тысячи человек и две школы Общество, 19:18
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
На заводе «Янтарь» запустили тесты экзоскелетов для рабочих «Легкая рука» Технологии и медиа, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
ПСБ предложил создать допстимулы для снижения себестоимости продукции ГОЗ Пресс-релиз, 18:59
Биржи сообщили о готовности маркировать плохо раскрывающихся эмитентов Инвестиции, 18:58
Орешкин заявил о смещении мировых центров экономического роста Отрасли, 18:57
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт Политика, 18:57
Косачев сравнил подход США к Кубе с ситуацией между Россией и Украиной Политика, 18:56