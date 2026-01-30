 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

ЦБ резко поднял требования к банкам при работе с закредитованным бизнесом

Банк России решил установить на уровне 100% надбавку по кредитам компаниям с высокой долговой нагрузкой. Несмотря на высокие ставки, они берут ссуды активнее, чем прочие юридические лица
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ЦБ в третий раз за последний год ужесточил для банков правила работы со слишком закредитованным бизнесом — с 1 марта 2026 года участники рынка будут обязаны применять надбавку 100% вместо действующих 40% по новым кредитам, выданным крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. Такое решение опубликовано на сайте регулятора.

Макропруденциальная надбавка (дополнительные требования к запасу капитала) по отдельным ссудам юрлиц начала применяться с 1 апреля 2025 года и изначально составляла 20%, с 1 декабря ЦБ ее удвоил. Как неоднократно указывал ЦБ, инструмент необходим для снижения рисков банков в работе с крупными, но слишком закредитованными клиентами. Согласно указанию 6960-У, к таким относятся компании-заемщики, подпадающие под три критерия:

  • совокупный долг клиента перед кредитными организациями превышает 2% от капитала банковского сектора;
  • если задолженность компании (и связанных с ней структур) перед банком — больше 50 млрд руб.;
  • коэффициент покрытия процентов операционной прибылью у компании составляет менее 3.

Банк России решил вновь ужесточить подход к финансированию слишком закредитованного бизнеса, поскольку он продолжает активно занимать деньги у банков. «За 11 месяцев 2025 года крупнейшие группы компаний с повышенной долговой нагрузкой наращивали долговые обязательства перед банками заметно быстрее (+15,5%), чем корпоративный сектор в целом (+11,3%)», — указал ЦБ. В сообщении также подчеркивается, что у регулятора есть сведения, что в 2026 году крупные компании с высокой долговой нагрузкой планируют продолжить наращивать долговые обязательства быстрее прогнозов ЦБ в целом по сектору.

«[Это] может привести к дальнейшему росту закредитованности таких компаний и усилению кредитных рисков банковского сектора», — предупреждает регулятор.

По оценкам ЦБ, за счет уже действующей надбавки банки накопили запас капитала в размере 24 млрд руб. Ограничения затронули задолженность на 2,9 трлн руб. На 1 января задолженность бизнеса по кредитам перед банками составляла 96,08 трлн руб., следует из данных ЦБ. Таким образом, ограничения Банка России касаются чуть более 3% корпоративного портфеля банков. С апреля по ноябрь российские банки выдали бизнесу новые ссуды на 55,4 трлн руб., следует из статистики регулятора. Данных за декабрь еще нет, но ЦБ сообщал, что в этот месяц требования кредиторов к компаниям сократились на 229 млрд руб. Таким образом, за апрель—декабрь под надбавку могли попасть около 5% выдаваемых кредитов.

По оценкам ЦБ, новая повышенная надбавка не создаст значительную нагрузку на капитал банков и существенно не повлияет на общую динамику кредитования. «Увеличение надбавки будет мотивировать банки тщательнее оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой», — говорится в сообщении ЦБ.

В октябре—ноябре Банк России фиксировал резкое ускорение кредитования бизнеса, писал РБК. На этом фоне регулятор повысил прогноз по кредитованию юрлиц — до 10–13% в 2025 году. Рост портфеля за прошлый год в итоге составил 10,3%, следует из данных ЦБ.

По оценке Банка России, к концу 2026 года накопленный кредиторами макропруденциальный буфер капитала может составить около 200 млрд руб. При этом ЦБ не исключил дополнительный подъем надбавок по корпоративным ссудам, «если риски банков по требованиям к таким компаниям будут нарастать».

