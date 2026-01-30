Кадыров назвал Керимова братом через год после слов о кровной мести
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым в Москве. Об этом Кадыров рассказал у себя в телеграм-канале.
«Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал он.
Осенью 2024 года на совещании с чеченскими силовиками Кадыров заявил о попытке заказать покушение на него, упомянув Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — сказал он тогда на чеченском языке (цитата по ТАСС).
Тогда же Кадыров сообщил о попытках придать «национальный окрас» ситуации со стрельбой в московском офисе Wildberries и обвинить кадыровцев в том, что они были зачинщиками конфликта.
Летом того года Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении. В июле было зарегистрировано их совместное предприятие — ООО «РВБ». «Вайлдберриз» получил в нем 65%, Russ через ООО «Стинн» — 35%. На этом фоне между основателями маркетплейса — Татьяной Ким (до октября 2024-го — Бакальчук) и Владиславом Бакальчуком — возник конфликт. Кадыров поддержал последнего и заявил о «рейдерском захвате» компании. Ким назвала произошедшее разводом и подала иск о расторжении брака с Бакальчуком.
В сентябре того же года у офиса Wildberries недалеко от Кремля произошел конфликт со стрельбой, погибли два охранника компании, семь человек были ранены. В Wildberries заявили, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука.
После заявления Кадырова о попытке организовать покушение на него депутаты Курбанов и Барахоев опровергли свою причастность к подобному. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о «добрых делах» Керимова и готовности народа республики поддержать сенатора, если понадобится.
В Кремле от комментариев по поводу слов Кадырова о подготовке покушения на него отказались. «Если есть угрозы, гражданин обращается в правоохранительные органы, которые принимают меры», — добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
