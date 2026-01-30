Кадыров назвал Керимова братом через год после слов о кровной мести

Кадыров сообщил о «плодотворной встрече» в Москве с Керимовым, назвав его братом. В 2024-м после перестрелки у офиса Wildberries глава Чечни заявил о попытке заказать покушение на него, упомянув Керимова и пригрозив кровной местью

Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов (Фото: Kadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым в Москве. Об этом Кадыров рассказал у себя в телеграм-канале.

«Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал он.

Осенью 2024 года на совещании с чеченскими силовиками Кадыров заявил о попытке заказать покушение на него, упомянув Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — сказал он тогда на чеченском языке (цитата по ТАСС).

Тогда же Кадыров сообщил о попытках придать «национальный окрас» ситуации со стрельбой в московском офисе Wildberries и обвинить кадыровцев в том, что они были зачинщиками конфликта.

Летом того года Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении. В июле было зарегистрировано их совместное предприятие — ООО «РВБ». «Вайлдберриз» получил в нем 65%, Russ через ООО «Стинн» — 35%. На этом фоне между основателями маркетплейса — Татьяной Ким (до октября 2024-го — Бакальчук) и Владиславом Бакальчуком — возник конфликт. Кадыров поддержал последнего и заявил о «рейдерском захвате» компании. Ким назвала произошедшее разводом и подала иск о расторжении брака с Бакальчуком. В сентябре того же года у офиса Wildberries недалеко от Кремля произошел конфликт со стрельбой, погибли два охранника компании, семь человек были ранены. В Wildberries заявили, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука.

После заявления Кадырова о попытке организовать покушение на него депутаты Курбанов и Барахоев опровергли свою причастность к подобному. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о «добрых делах» Керимова и готовности народа республики поддержать сенатора, если понадобится.

В Кремле от комментариев по поводу слов Кадырова о подготовке покушения на него отказались. «Если есть угрозы, гражданин обращается в правоохранительные органы, которые принимают меры», — добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.