Сбербанк заявил об отсутствии спроса на услуги своего инвестподразделения

Sberbank CIB — инвестиционный бизнес Сбербанка — объединяется с корпоративным блоком организации, поскольку на рынке отсутствует спрос на его услуги, сделки M&A и IPO в последнее время почти не происходят, признали в банке

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Сбербанк принял решение объединить инвестиционный и корпоративный бизнес в один блок в том числе из-за отсутствия спроса на услуги инвестбанка Sberbank CIB. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя правления кредитной организации Анатолия Попова.

По его словам, из-за значительного сокращения рынка инвестиционных банковских услуг объединение преемника «Тройки Диалог» с корпоративным блоком поможет улучшить обслуживание клиентов на уровне холдингов.

​«M&A (англ. mergers and acquisitions, сделки по слиянию и поглощению. — РБК), публичных размещений акций практически нет в последнее время, так что рынок для capital markets практически отсутствует, а все остальные продукты стандартные, они в хорошем смысле этого слова «коммодитизируются». Поэтому в том числе​ было принято решение, что нет смысла два отдельных блока иметь», — сказал он.

Аргументируя логику слияния двух блоков, Попов привел в пример структуру бизнеса компании «Газпром», которая имеет как крупные предприятия, такие как «Газпром нефть», так и небольшие — «детские садики». Он подчеркнул важность того, чтобы все подразделения структуры большого холдинга получали одинаково качественный сервис.

Банкир заверил, что сокращений в инвестблоке организации, где в настоящее время работают порядка 25 тыс. человек, не планируется, поскольку связанные с инвестбанковскими сделками сотрудники уже покинули банк ранее. Число клиентов при этом, подчеркнул он, только растет.

Говоря о судьбе зарубежных подразделений, зампредседателя правления Сбербанка сообщил, что четыре отделения продолжат свою работу, как и отдел, в котором работают инвестиционные аналитики.

С 2014 года на рынке публичных размещений и сделок слияний и поглощений с российскими компаниями наблюдается кризис.Сокращение рынка произошло после того, как против крупнейших российских корпораций, в том числе против Сбербанка, ввели санкции США и некоторые страны Европы.

Решением о слиянии инвестиционного бизнеса с корпоративным блоком Сбербанк осветил актуальную для инвестбанков проблему, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. Роста облигационных выпусков нет: банки фондируются в основном депозитами, а компании преимущественно рефинансируют существующие выпуски, да и то не всегда. Большинство локальных выпусков типовые и не требуют больших трудозатрат. Сделок слияний и поглощений тоже мало. «Это оптимизация бизнеса, которая принципиально ничего не меняет — банк продолжит предлагать услуги инвестбанка, но часть людей, которые по сути простаивают, будут задействованы в корпоративном блоке, а функционал последнего расширится», — отмечает эксперт.

Sberbank CIB — бывший крупнейший независимый инвестиционный банк «Тройка Диалог». Сбербанк купил его в 2012 году и перевел под новый бренд. Об объединении CIB и корпоративного бизнеса кредитная организация объявила в конце августа. Весь процесс слияния должен завершиться до конца 2018 года. Руководителем нового корпоративно-инвестиционного блока стал Анатолий Попов, под его шефство ушли бывшие руководители CIB — старшие вице-президенты банка Александр Базаров и Игорь Буланцев. Глава кредитной организации Герман Греф, комментируя структурные изменения, указывал, что обновленная структура управления обеспечит «бесшовный, уникальный по качеству на российском рынке сервис для всех клиентских групп корпоративных клиентов».

В начале мая Sberbank CIB выпустил доклад о российских нефтегазовых компаниях, который спровоцировал скандал. Авторами этого отчета являются аналитики Александр Фэк и Анна Котельникова. Они пришли к выводу, что основные выгоды от трех крупных газопроводных проектов «Газпрома» («Турецкого потока», «Северного потока-2» и «Силы Сибири») получили не акционеры компании, а подрядчики строительства — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», половина акций которого принадлежат Геннадию Тимченко и его семье (об этом предприниматель сам рассказывал РБК в феврале 2017 года). Однако позже, комментируя историю с отчетом, Тимченко заявил, что к «Стройтранснефтегазу» никакого отношения не имеет.

После публикации критического доклада Фэка уволили из компании. Вслед за ним уволился и глава аналитического департамента Sberbank CIB Александр Кудрин, который работал там еще со времен, когда компания работала под брендом «Тройка Диалог».