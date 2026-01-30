 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт

Военная операция на Украине
Список расширили с 26 до 35 позиций, добавив в него в том числе сахарный диабет вне зависимости от типа, последствия некоторых переломов, заболевания глаз и челюстей, стойкое понижение слуха и другие болезни
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Минобороны расширило список заболеваний, при которых ограниченно годные к военной службе лица не смогут заключить контракт при мобилизации, в военное время и период военного положения. Приказ подписал министр Андрей Белоусов, документ размещен на портале публикования правовых актов.

Перечень увеличен с 26 до 35 позиций. В него, в частности, внесены:

  • сахарный диабет (в целом, а не только I типа, как было указано ранее);
  • болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций;
  • последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.

Также расширен перечень заболеваний глаз, добавлены стойкое понижение слуха, заболевания челюстей и зубов, деформации и дефекты кисти и пальцев, деформации стопы, наличие инородного тела в полости черепа и (или) головном мозге.

Проект приказа был опубликован в конце сентября 2025 года. Предыдущий перечень был утвержден в сентябре 2023 года, теперь он утратил силу.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Спустя месяц власти объявили о завершении набора. Указ об окончании мобилизации президент России Владимир Путин не подписывал. В Кремле заявили, что необходимости в этом нет. В июне 2024 года глава государства подчеркнул, что в России нет никакой необходимости в проведении мобилизации, она не планируется.

Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России в 2025 году заключили 422 704 человека, сообщил в середине января заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что задача, поставленная верховным главнокомандующим, была выполнена.

Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
