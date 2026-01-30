 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Косачев сравнил подход США к Кубе с ситуацией между Россией и Украиной

Константин Косачев
Константин Косачев (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Обоснования для введения режима чрезвычайного положения в США из-за угрозы со стороны Кубы являются нелепыми и «абсолютно дутыми», заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, с похожими мерками в оценке угроз можно подойти и к оценке ситуации, сложившейся между Россией и соседними странами, в том числе Украиной.

«Своим указом Трамп развязывает себе и своим министрам руки, чтобы те могли, прежде всего, применять меры к третьим государствам, поставляющим Кубе энергоресурсы, продовольствие и другие жизненно важные товары. Прекрасно понимая, что сейчас на острове острая проблема нехватки этих ресурсов», — заявил Косачев.

Сможет ли Трамп сменить власть на Кубе с помощью нефтяной блокады
Политика
Гавана, Куба

Повод для введения режима ЧП, сотрудничество Гаваны с враждебными странами, — «абсолютно дутый», по словам вице-спикера. Еще более абсурдно, по его мнению, обвинение в подрыве региона миграцией, «если учитывать, что Вашингтон десятилетиями потворствовал миграции с Кубы, давая беглецам особый статус и разрешение остаться в США», — пояснил он.

Предложив применить подобные аргументы к соседним государствам России, Косачев заявил, что их можно обвинить на тех же основаниях. А значит вопрос о том, кто имеет больше поводов говорить об угрозе нацбезопасности — США в связи с Кубой или Россия в связи с Украиной и странами НАТО, — остается, по мнению Косачева, открытым.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в США из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы.

Решение Трамп мотивировал тем, что правительство Кубы предприняло «чрезвычайные меры», которые наносят вред и угрожают Соединенным Штатам. Среди них — сотрудничество кубинских властей с враждебными США странами и группами, включая Россию, Китай, Иран, а также ХАМАС и «Хезболлу».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Константин Косачев Дональд Трамп Куба США режим чп
