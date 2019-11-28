Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка

Премьер-министру продемонстрировали цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, а также технологию дополненной реальности, позволяющую выбрать квартиру для ипотеки

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.

По словам Грефа, суперкомпьютер производительностью 6,7 петафлопса размещен в публичном облаке. «Мы договорились, что мы в ночное время будем бесплатно предоставлять доступ для вузов и для каких-то исследовательских работ», — пояснил он. «Это благородно», — ответил Медведев. Греф сообщил, что программное обеспечение компьютера имеет конфигурацию, приспособленную под искусственный интеллект.

Медведев также познакомился с цифровым аватаром Сбербанка Еленой, созданной с помощью синтеза речи и мимики и нейросетей. Премьер спросил у Грефа, есть ли у Елены прототип, на что глава банка ответил, что похожая девушка реально существует. В мае виртуальная Елена уже встречала президента России Владимира Путина при посещении основанной Сбербанком школы программирования «Школа 21».

Премьеру представили технологию дополненной реальности, позволяющую с помощью очков виртуальной реальности выбрать квартиру для ипотеки. Глава Сбербанка заявил, что к концу 2020 года новинка может появиться на практике. «Главное, чтобы это могли в масштабах страны применять», — отозвался Медведев. Премьер также ознакомился с работой Ситуационного центра кибербезопасности банка.