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Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка
Премьер-министру продемонстрировали цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, а также технологию дополненной реальности, позволяющую выбрать квартиру для ипотеки
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС

По словам Грефа, суперкомпьютер производительностью 6,7 петафлопса размещен в публичном облаке. «Мы договорились, что мы в ночное время будем бесплатно предоставлять доступ для вузов и для каких-то исследовательских работ», — пояснил он. «Это благородно», — ответил Медведев. Греф сообщил, что программное обеспечение компьютера имеет конфигурацию, приспособленную под искусственный интеллект.  

Медведев также познакомился с цифровым аватаром Сбербанка Еленой, созданной с помощью синтеза речи и мимики и нейросетей. Премьер спросил у Грефа, есть ли у Елены прототип, на что глава банка ответил, что похожая девушка реально существует. В мае виртуальная  Елена уже встречала президента России Владимира Путина при посещении основанной Сбербанком школы программирования «Школа 21».  

Премьеру представили технологию дополненной реальности, позволяющую с помощью очков виртуальной реальности выбрать квартиру для ипотеки. Глава Сбербанка заявил, что к концу 2020 года новинка может появиться на практике. «Главное, чтобы это могли в масштабах страны применять», — отозвался Медведев. Премьер также ознакомился с работой Ситуационного центра кибербезопасности банка. 

Бизнес
Сбербанк представил суперкомпьютер. Видео

Сбербанк объявил, что вводит в строй суперкомпьютер Christofari с производительностью 6,7 петафлопса в начале ноября. Как объяснили в банке, суперкомпьютер пригодится для разработки сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. С 12 декабря арендовать вычислительные мощности смогут и другие компании. 19 ноября стало известно, что суперкомпьютер Сбербанка занял 29-е место в топ-500 мирового рейтинга самых мощных вычислительных машин.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Сбербанк, Герман Греф, Дмитрий Медведев
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