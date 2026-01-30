 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Бодайбо без тепла остались более тысячи человек и две школы

В Иркутской области из-за перемерзания водопровода без тепла остался 141 дом
Фото: Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева
Фото: Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева

В Бодайбо Иркутской области из-за перемерзания водопровода без водоснабжения и тепла остались 141 дом и две школы, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Без водоснабжения и тепла 141 дом, где проживают 1321 человек, общеобразовательная школа № 3 и специальная коррекционная школа», — написал он в своем телеграм-канале.

В связи с аварией на территории Бодайбинского муниципального образования ввели режим повышенной готовности, для жителей подготовили два пункта временного размещения — в детских садах № 32 «Сказка» (улица Карла Либкнехта, 77) и № 35 «Радуга» (улица Володарского, 89).

В Кургане части жителей отключали свет, тепло и воду после аварии на ТЭЦ
Общество
Фото:Николай Титов / Global Look Press

По данным сервиса «Яндекс погода», температура в Бодайбо на момент подготовки публикации составляет минус 43 градуса, к пяти часам утра (полночь в мск) она опустится до минус 45 градусов.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Игорь Кобзев Иркутская область Бодайбо тепло водоснабжение
