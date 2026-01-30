В Бодайбо без тепла остались более тысячи человек и две школы
В Бодайбо Иркутской области из-за перемерзания водопровода без водоснабжения и тепла остались 141 дом и две школы, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
«Без водоснабжения и тепла 141 дом, где проживают 1321 человек, общеобразовательная школа № 3 и специальная коррекционная школа», — написал он в своем телеграм-канале.
В связи с аварией на территории Бодайбинского муниципального образования ввели режим повышенной готовности, для жителей подготовили два пункта временного размещения — в детских садах № 32 «Сказка» (улица Карла Либкнехта, 77) и № 35 «Радуга» (улица Володарского, 89).
По данным сервиса «Яндекс погода», температура в Бодайбо на момент подготовки публикации составляет минус 43 градуса, к пяти часам утра (полночь в мск) она опустится до минус 45 градусов.
