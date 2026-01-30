Джокович поблагодарил Синнера за победу после полуфинала Australian Open

Джокович — о победе над Синнером: «Спасибо, что дал выиграть хоть один матч»

Джокович одержал победу над Янником Синнером в полуфинале Australian Open. На послематчевом рукопожатии серб сказал сопернику: «Спасибо, что он позволил мне выиграть хотя бы один матч за последние пару лет.»

Новак Джокович (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4), которая вывела его в рекордный 38-й финал турнира Большого шлема. Его слова приводит The Tennis Letter в социальной сети Х.

«У меня слов нет. Господи боже. Это что-то нереальное. Мы играли больше четырех часов, сейчас почти 2 утра», — сказал Джокович, сравнив матч с финалом Australian Open-2012 против Рафаэля Надаля, который длился почти 6 часов.

Серб подчеркнул, что для победы ему пришлось выйти на предельный уровень. «Я знал, что это единственный способ для меня иметь шанс на победу сегодня против него. Он выиграл у меня последние пять матчей <...> Я сказал ему у сетки спасибо за то, что он позволил мне хотя бы один матч за последние пару лет», — отметил Джокович.

Также теннисист поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку, назвав атмосферу одной из лучших за всю историю его выступлений в Мельбурне.

Эта победа позволила Джоковичу не только прервать серию поражений от Синнера, но и установить несколько рекордов. В возрасте 38 лет он стал самым возрастным финалистом Australian Open в истории, побив достижение Кена Роузуолла (37 лет) в 1972 году. Кроме того серб вышел в 38-й финал на турнирах «Большого шлема», обновив рекорд в мужском одиночном разряде. В тройку по этому показателю входят швейцарец Роджер Федерер (31) и испанец Рафаэль Надаль (30).

Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема», еще в 13 финалах он уступил.

Серб разыграет титул в Мельбурне с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.