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Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1
Правление Сбербанка согласилось вернуть «Яндексу» «золотую акцию», при помощи которой можно блокировать консолидацию крупных пакетов акций компании. В дальнейшем «золотую акцию» планируется передать Фонду общественных интересов
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Правление Сбербанка одобрило продажу «золотой акции» головной компании «Яндекса», купленной в августе 2009 года, по номинальной стоимости приобретения в €1. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Правление ПАО «Сбербанк» приняло решение одобрить сделку по продаже «золотой акции» компании Yandex N.V. ПАО «Сбербанк» продает указанную акцию по цене приобретения — за €1», — говорится в заявлении.

«Золотая акция» позволяет блокировать сделки по консолидации определенной доли компании в руках одного владельца. Сбербанк с помощью «золотой акции» мог блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора.

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В минувший понедельник, 18 ноября, головная компания «Яндекса», Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, обратилась к Сбербанку c просьбой продать «золотую акцию» «Яндекса» обратно компании. В дальнейшем ее планируют передать некоммерческому Фонду общественных интересов. Предполагается, что он станет владельцем «золотой акции» Yandex N.V и 0,001% долей основного российского юрлица ИТ-корпорации — ООО «Яндекс». При этом с помощью «золотой акции» фонд сможет блокировать сделки по консолидации еще меньшей доли компании — 10%.

Ранее совет директоров Yandex N.V. предложил внести изменения в схему корпоративного управления компанией, в том числе включив в ее структуру Фонд общественных интересов. Таким образом компания отреагировала на законопроект депутата Антона Горелкина, в котором предлагалось запретить иностранцам владеть долей более 20% значимых интернет-компаний России.

За объявлением компании о предстоящих переменах последовал рост стоимости акций «Яндекса» на Московской бирже и бирже NASDAQ, по итогам 18 ноября стоимость бумаг выросла на них на 11,39% и 11,96% соответственно. 19 ноября стоимость бумаг на обеих биржах снизилась — в Москве (на момент закрытия торгов) на 0,6%, а в Нью-Йорке — на 1,67% (на 19.00 мск).

Авторы: Кристина Астафурова, Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, Яндекс, акция
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