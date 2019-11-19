Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1

Правление Сбербанка согласилось вернуть «Яндексу» «золотую акцию», при помощи которой можно блокировать консолидацию крупных пакетов акций компании. В дальнейшем «золотую акцию» планируется передать Фонду общественных интересов

Правление Сбербанка одобрило продажу «золотой акции» головной компании «Яндекса», купленной в августе 2009 года, по номинальной стоимости приобретения в €1. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Правление ПАО «Сбербанк» приняло решение одобрить сделку по продаже «золотой акции» компании Yandex N.V. ПАО «Сбербанк» продает указанную акцию по цене приобретения — за €1», — говорится в заявлении.

«Золотая акция» позволяет блокировать сделки по консолидации определенной доли компании в руках одного владельца. Сбербанк с помощью «золотой акции» мог блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора.

В минувший понедельник, 18 ноября, головная компания «Яндекса», Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, обратилась к Сбербанку c просьбой продать «золотую акцию» «Яндекса» обратно компании. В дальнейшем ее планируют передать некоммерческому Фонду общественных интересов. Предполагается, что он станет владельцем «золотой акции» Yandex N.V и 0,001% долей основного российского юрлица ИТ-корпорации — ООО «Яндекс». При этом с помощью «золотой акции» фонд сможет блокировать сделки по консолидации еще меньшей доли компании — 10%.