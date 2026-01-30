 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В музее в Киеве убрали надпись на русском «Их подвиги будут жить вечно»

С монумента «Герои фронта и тыла» в столице Украины демонтировали русскоязычную надпись «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». Москва критикует языковую политику Киева

Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве
Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве

В музее истории Украины во Второй мировой войне (Музей войны), который находится в Киеве, демонтировали надпись на русском языке, посвященную погибшим во время конфликта.

Речь идет о надписи «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны» на монументе «Герои фронта и тыла». В музее назвали это шагом в системной работе по «декоммунизации мемориального пространства». Демонтаж состоялся по инициативе Министерства культуры Украины.

«Согласно решению научно-реставрационного совета Музея демонтаж осуществлен с целью реставрации, дальнейшего сохранения и музейного осмысления этих элементов. Музей войны последовательно работает над тем, чтобы мемориальное пространство говорило на языке современной Украины — страны, которая защищает свою свободу, память и право на собственную историю», — говорится в заявлении на сайте музея.

Эстонские власти начали демонтаж мемориала жертвам фашизма в Курессааре
Политика
Фото:Leon petrosyan / Shutterstock

О планах демонтировать все памятники и элементы «советской пропаганды» Музей войны объявил весной 2024 года. «Страна» отмечала, что из скульптурных композиций советского периода состоит весь мемориальный комплекс вокруг музея. В их числе — горельеф «Курская битва».

Музей войны в Киеве находится возле монумента «Родина-мать». Летом 2023 года с него сняли герб СССР, заменив на герб Украины — трезубец.

После 2015 года на Украине регулярно переименовывают населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией и СССР, и демонтируют советские памятники. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году.

МИД России называет языковую политику властей Украины «пещерной дерусификацией».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Киев декоммунизация Вторая мировая война музей демонтаж Украина
Материалы по теме
Власти Полтавы демонтировали памятник Петру I
Общество
В Киеве демонтировали памятник физиологу Ивану Павлову
Политика
Власти Львова демонтировали мемориальную доску режиссеру Ларисе Шепитько
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Кадыров назвал Керимова братом через год после слов о кровной мести Политика, 19:53
Что значит выдвижение «ястреба» Уорша на пост главы ФРС для экономики СШАПодписка на РБК, 19:42
Bloomberg узнал, чем ЕС хочет заменить потолок цен на российскую нефть Политика, 19:42
В музее в Киеве убрали надпись на русском «Их подвиги будут жить вечно» Общество, 19:37
В МИДе сообщили о постоянных контактах России с США по СНВ-III Политика, 19:24
«Барселона» продлила контракт с победителем Евро-2024 Спорт, 19:20
В Бодайбо без тепла остались более тысячи человек и две школы Общество, 19:18
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
На заводе «Янтарь» запустили тесты экзоскелетов для рабочих «Легкая рука» Технологии и медиа, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
ПСБ предложил создать допстимулы для снижения себестоимости продукции ГОЗ Пресс-релиз, 18:59
Биржи сообщили о готовности маркировать плохо раскрывающихся эмитентов Инвестиции, 18:58
Орешкин заявил о смещении мировых центров экономического роста Отрасли, 18:57
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт Политика, 18:57
Косачев сравнил подход США к Кубе с ситуацией между Россией и Украиной Политика, 18:56