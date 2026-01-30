В музее в Киеве убрали надпись на русском «Их подвиги будут жить вечно»

С монумента «Герои фронта и тыла» в столице Украины демонтировали русскоязычную надпись «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». Москва критикует языковую политику Киева

Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве Фото: Музей Второй мировой войны в Киеве

В музее истории Украины во Второй мировой войне (Музей войны), который находится в Киеве, демонтировали надпись на русском языке, посвященную погибшим во время конфликта.

Речь идет о надписи «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны» на монументе «Герои фронта и тыла». В музее назвали это шагом в системной работе по «декоммунизации мемориального пространства». Демонтаж состоялся по инициативе Министерства культуры Украины.

«Согласно решению научно-реставрационного совета Музея демонтаж осуществлен с целью реставрации, дальнейшего сохранения и музейного осмысления этих элементов. Музей войны последовательно работает над тем, чтобы мемориальное пространство говорило на языке современной Украины — страны, которая защищает свою свободу, память и право на собственную историю», — говорится в заявлении на сайте музея.

О планах демонтировать все памятники и элементы «советской пропаганды» Музей войны объявил весной 2024 года. «Страна» отмечала, что из скульптурных композиций советского периода состоит весь мемориальный комплекс вокруг музея. В их числе — горельеф «Курская битва».

Музей войны в Киеве находится возле монумента «Родина-мать». Летом 2023 года с него сняли герб СССР, заменив на герб Украины — трезубец.

После 2015 года на Украине регулярно переименовывают населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией и СССР, и демонтируют советские памятники. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году.

МИД России называет языковую политику властей Украины «пещерной дерусификацией».