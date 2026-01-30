В музее в Киеве убрали надпись на русском «Их подвиги будут жить вечно»
В музее истории Украины во Второй мировой войне (Музей войны), который находится в Киеве, демонтировали надпись на русском языке, посвященную погибшим во время конфликта.
Речь идет о надписи «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны» на монументе «Герои фронта и тыла». В музее назвали это шагом в системной работе по «декоммунизации мемориального пространства». Демонтаж состоялся по инициативе Министерства культуры Украины.
«Согласно решению научно-реставрационного совета Музея демонтаж осуществлен с целью реставрации, дальнейшего сохранения и музейного осмысления этих элементов. Музей войны последовательно работает над тем, чтобы мемориальное пространство говорило на языке современной Украины — страны, которая защищает свою свободу, память и право на собственную историю», — говорится в заявлении на сайте музея.
О планах демонтировать все памятники и элементы «советской пропаганды» Музей войны объявил весной 2024 года. «Страна» отмечала, что из скульптурных композиций советского периода состоит весь мемориальный комплекс вокруг музея. В их числе — горельеф «Курская битва».
Музей войны в Киеве находится возле монумента «Родина-мать». Летом 2023 года с него сняли герб СССР, заменив на герб Украины — трезубец.
После 2015 года на Украине регулярно переименовывают населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией и СССР, и демонтируют советские памятники. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году.
МИД России называет языковую политику властей Украины «пещерной дерусификацией».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции