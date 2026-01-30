 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Судовладельцам рекомендовали избегать плавания у берегов Ирана

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Греция предупредила своих судовладельцев об опасности плавания вблизи иранского побережья из-за нарастающего напряжения в регионе, сообщает Bloomberg.

Греческое министерство судоходства разослало рекомендации, которые предписывают проходить Ормузский пролив ближе к ОАЭ и Оману.

Последние санкции Евросоюза в отношении Ирана могут обострить обстановку вокруг Ормузского и Персидского проливов, а также южных частей Красного моря, пояснили в рекомендациях.

В Иране ранее объявили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) 1 и 2 февраля проведет учения с боевыми стрельбами в Ормузском проливе.

Ормузский пролив: значение, контроль и роль Ирана
База знаний
Ормузский пролив соединяет Оманский залив (справа) с Персидским заливом (слева). Водный путь также отделяет ближневосточную страну Иран (вверху) от стран Аравийского полуострова Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара (снизу справа налево)

Рекомендации были направлены в Греческую палату судоходства, Союз греческих судовладельцев и Ассоциацию греческих владельцев каботажных судов, подтвердил представитель министерства судоходства изданию Bloomberg.

Ормузский пролив — одно из ключевых «узких мест» мировой экономики, прежде всего из‑за нефти и газа. Через него проходит единственный морской выход из Персидского залива в Индийский океан. В 2024 году через пролив шло около 20 млн барр. нефти и нефтепродуктов в сутки — это примерно 20% мирового потребления и более четверти всей морской торговли нефтью. Около одной пятой мирового рынка СПГ тоже проходит через Ормуз, в основном это экспорт Катара и ОАЭ.

29 января Европейский союз одобрил новые санкции против Ирана. Меры направлены против отдельных лиц и организаций, причастных к подавлению протестов в стране. В санкционный список вошли 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также шесть юридических лиц.

Волна масштабных протестов в Иране началась в декабре 2025 года из-за недовольства экономической ситуаций в стране. По данным властей, в ходе беспорядков, погибло более 3 тыс. человек. Журнал Time со ссылкой на двух чиновников Минздрава сообщал о 30 тыс. жертв.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Греция судоходство Иран
Материалы по теме
Reuters сообщил, что Иран готовился заминировать Ормузский пролив
Политика
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив за несколько часов
Политика
Каллас назвала «крайне опасной» угрозу закрытия Ормузского пролива
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Умерла исполнительница роли мамы Кевина в «Один дома» Кэтрин О'Хара Общество, 21:24
WSJ узнал, что OpenAI планирует выйти на IPO к концу 2026 года Бизнес, 21:14
Радулов побил рекорд результативности в КХЛ среди игроков старше 39 лет Спорт, 21:12
Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани Политика, 21:09
Reuters узнал, что перед переговорами в Абу-Даби в США прилетит Дмитриев Политика, 21:07
Клуб РПЛ подписал контракт с уругвайцем Бальбоа по прозвищу Рокки Спорт, 21:06
В файлах Эпштейна нашли данные о Билле Гейтсе и «русских девушках» Политика, 21:03
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
В США заявили о переводах властями Ирана денег в банки по всему миру Политика, 20:45
Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины Политика, 20:32
В «Газпроме» заявили, что Европа отобрала 81% запасенного на зиму газа Экономика, 20:22
ЦБ резко поднял требования к банкам при работе с закредитованным бизнесом Финансы, 20:09
Хабиб Нурмагомедов назвал ОАЭ самым безопасным местом в мире Спорт, 20:08
Судовладельцам рекомендовали избегать плавания у берегов Ирана Политика, 20:03