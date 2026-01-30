«Барселона» продлила контракт с победителем Евро-2024
Полузащитник сборной Испании Фермин Лопес продлил контракт с «Барселоной». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
Новое соглашение с 22-летним футболистом действует до 2031 года.
Воспитанник «Барселоны» выступает за основной состав команды с лета 2023 года. Всего Лопес провел 114 матчей и забил 29 голов.
В составе сборной Испании футболист провел пять матчей, является чемпионом Европы 2024 года.
В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 52 очка в 21 туре.
