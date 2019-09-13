Поставщикам лекарств позолотят пилюлю

Почему Минздрав пересматривает порядок закупки медпрепаратов

Минздрав меняет порядок определения стартовой цены контрактов на закупку жизненно важных лекарств, треть аукционов на которые сорвана в 2019 году. Ведомство пошло навстречу поставщикам, которые игнорировали торги из-за низких цен

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Министерство меняет правила

Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это решение было принято после того, как стало известно, что в 2019 году сорвано 30% соответствующих тендеров. Копия проекта нового приказа ведомства есть у РБК. 4 сентября этот проект обсуждался на рабочем совещании в департаменте лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава, рассказали РБК два собеседника на фармацевтическом рынке. Планируется, что новые правила закупок начнут действовать с ноября.

Всего в России, как сообщал РБК, за первые шесть месяцев 2019 года осталось без заявок почти 47 тыс. тендеров госучреждений на закупку лекарств, в основном это происходило из-за низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Поставщики отказывались участвовать в торгах из-за отсутствия потенциальной прибыли. За первое полугодие 2019 года количество несостоявшихся тендеров увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из подсчетов аналитической компании Headway.

Как государство закупает лекарства и что такое НМЦК В России государство закупает препараты для льготников и стационаров. Этим занимаются Минздрав, региональные ведомства или сами больницы. Чтобы осуществить закупку, они размещают заявку на сайте zakupki.gov.ru и указывают начальную максимальную цену контракта. Поставка может быть осуществлена по НМЦК или ниже, но не выше. Самое низкое по цене предложение выигрывает.

Количество несостоявшихся аукционов выросло, поскольку вступил в полную силу приказ Минздрава об определении НМЦК, подписанный еще в 2017 году. Он обязал заказчика поставок рассчитывать начальную цену контракта, основываясь на данных «Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения».

В Минздраве признали, что справочник еще не доработан, и направили разъяснительные письма заказчикам. Но многие из них продолжили использовать данные каталога.

Риски для поставщиков сохраняются

В новом документе Минздрав обязывает заказчика, кроме НМЦК, устанавливать и начальную цену за единицу товара. Идеология НМЦК останется, но появление референтной цены (цены сравнения) на лекарства будет конкретизировано, сказала РБК директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина. Ситуации, когда цена будет слишком низкой для рынка, больше не повторятся, утверждает она.

По словам Ивана Глушкова, заместителя гендиректора фармкомпании Stada CIS, участвовавшей в обсуждении проекта, документ предлагает более существенное повышение цены при повторном объявлении конкурса, в случае если тот не состоялся. «Проблема была в слишком мелком ценовом шаге вверх в случае несостоявшегося тендера. И зачастую даже это повышение ни к чему не приводило. В результате терялось время до следующего шага», — объясняет он.

Максимкина также утверждает, что проблема с НМЦК не единственная причина несостоявшихся тендеров. По ее словам, в этом году у поставщиков не было необходимых объемов продукции. «К сожалению, когда Минздрав делал оферту с количеством и ценой лекарств, ни один поставщик нам не сообщал, что таких объемов по объявленной цене нет. Это выяснялось уже после того, как поставщики не выходили на торги», — пояснила РБК Максимкина.

Ассоциация российских фармацевтических производителей в комментарии к новому проекту приказа (есть у РБК) отмечает, что новые правила содержат риски для поставщиков. В частности, заказчик должен указать цену за единицу товара, но может не указывать конкретный объем необходимой партии лекарств. Поэтому в ассоциации опасаются возможного включения поставщиков в реестр недобросовестных, если у них не окажется нужного количества медикаментов, которые может потребовать заказчик.