Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,38 64,16 EUR Нал. 72,22 70,99 USD Бирж. 64,70 -0,80 EUR Бирж. 71,59 -0,50 USD ЦБ. 65,19 -0,24 EUR ЦБ. 71,83 -0,40 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 10317,00 +247,65 IMOEX 2799,99 -0,61% RTSI 1361,05 +0,47% Brent 59,82 -1,93% DJIA 27182,45 +0,17% Nasdaq 8194,47 +0,30%
Поставщикам лекарств позолотят пилюлю
Лента новостей
Рейс из Новосибирска в Симферополь дважды отложили из-за неисправности 09:07, Общество Прогноз на завтра: каким будет будущее в мире информационных технологий 09:01, РБК и Selectel В Подмосковье после обрушения моста перекрыли участок «бетонки» 09:01, Общество Исследователи ИИ из России уступили конкурентам по числу публикаций 09:00, Технологии и медиа Разработчикам искусственного интеллекта из России указали на отставание 09:00, PRO Эксперты увидели рост повседневных трат россиян в августе на 11% 08:52, Общество Леонид Богуславский вышел из капитала Ozon 08:46, Финансы Самые романтичные места для путешествия 08:29, «РБК Стиль», Visa и ВТБ Хоккеист Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии» 08:18, Спорт Bild написала о «проклятом наследии» группы советских войск в Германии 08:14, Общество Промоутер сообщил о проведении боксерских боев вместе с Сечиным 08:00, Спорт Кадастровая палата объяснила порядок оформления самовольно занятых земель 08:00, Общество Между гиперопекой и возможностями: зачем малому бизнесу крупный инвестор 07:56, PRO Участники дебатов демократов выступили за вывод войск США из Афганистана 07:53, Политика Росстандарт выявил недолив на каждой пятой АЗС 07:45, Общество Эксперты оценили реалистичность плана Орешкина по разгону экономики 07:30, Экономика В Гарварде вручили Шнобелевские премии 07:26, Общество Захарова раскритиковала украинского журналиста после вопроса о Вышинском 07:15, Политика Промоутер Поветкина назвал стоимость раскрутки профессионального боксера 07:00, Спорт Рябинский — РБК: «Энтузиазма к промоутерству бокса стало меньше» 07:00, Спорт Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян 07:00, Политика Роль школы в жизни человека: кто выбивается в люди 06:47, РБК и Infiniti ФСБ потребовала заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram 06:28, Технологии и медиа Япония заявила протест КНДР в связи с инцидентом с военным катером 06:25, Политика Мадуро анонсировал открытие авиасообщения между Каракасом и Москвой 06:02, Политика Сноуден назвал условия для своего возвращения в США 05:20, Общество Минюст США раскроет имя неизвестного из дела о терактах 9/11 05:19, Общество Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыли из-за подтопления 04:52, Общество
Газета
Поставщикам лекарств позолотят пилюлю
Газета № 138 (3093) (1309) Общество,
0
Поставщикам лекарств позолотят пилюлю
Почему Минздрав пересматривает порядок закупки медпрепаратов
Минздрав меняет порядок определения стартовой цены контрактов на закупку жизненно важных лекарств, треть аукционов на которые сорвана в 2019 году. Ведомство пошло навстречу поставщикам, которые игнорировали торги из-за низких цен
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Министерство меняет правила

Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это решение было принято после того, как стало известно, что в 2019 году сорвано 30% соответствующих тендеров. Копия проекта нового приказа ведомства есть у РБК. 4 сентября этот проект обсуждался на рабочем совещании в департаменте лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава, рассказали РБК два собеседника на фармацевтическом рынке. Планируется, что новые правила закупок начнут действовать с ноября.

Всего в России, как сообщал РБК, за первые шесть месяцев 2019 года осталось без заявок почти 47 тыс. тендеров госучреждений на закупку лекарств, в основном это происходило из-за низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Поставщики отказывались участвовать в торгах из-за отсутствия потенциальной прибыли. За первое полугодие 2019 года количество несостоявшихся тендеров увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из подсчетов аналитической компании Headway.

Как государство закупает лекарства и что такое НМЦК

В России государство закупает препараты для льготников и стационаров. Этим занимаются Минздрав, региональные ведомства или сами больницы. Чтобы осуществить закупку, они размещают заявку на сайте zakupki.gov.ru и указывают начальную максимальную цену контракта. Поставка может быть осуществлена по НМЦК или ниже, но не выше. Самое низкое по цене предложение выигрывает.

Количество несостоявшихся аукционов выросло, поскольку вступил в полную силу приказ Минздрава об определении НМЦК, подписанный еще в 2017 году. Он обязал заказчика поставок рассчитывать начальную цену контракта, основываясь на данных «Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения».

В Минздраве признали, что справочник еще не доработан, и направили разъяснительные письма заказчикам. Но многие из них продолжили использовать данные каталога.

Риски для поставщиков сохраняются

В новом документе Минздрав обязывает заказчика, кроме НМЦК, устанавливать и начальную цену за единицу товара. Идеология НМЦК останется, но появление референтной цены (цены сравнения) на лекарства будет конкретизировано, сказала РБК директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина. Ситуации, когда цена будет слишком низкой для рынка, больше не повторятся, утверждает она.

По словам Ивана Глушкова, заместителя гендиректора фармкомпании Stada CIS, участвовавшей в обсуждении проекта, документ предлагает более существенное повышение цены при повторном объявлении конкурса, в случае если тот не состоялся. «Проблема была в слишком мелком ценовом шаге вверх в случае несостоявшегося тендера. И зачастую даже это повышение ни к чему не приводило. В результате терялось время до следующего шага», — объясняет он.

Максимкина также утверждает, что проблема с НМЦК не единственная причина несостоявшихся тендеров. По ее словам, в этом году у поставщиков не было необходимых объемов продукции. «К сожалению, когда Минздрав делал оферту с количеством и ценой лекарств, ни один поставщик нам не сообщал, что таких объемов по объявленной цене нет. Это выяснялось уже после того, как поставщики не выходили на торги», — пояснила РБК Максимкина.

Ассоциация российских фармацевтических производителей в комментарии к новому проекту приказа (есть у РБК) отмечает, что новые правила содержат риски для поставщиков. В частности, заказчик должен указать цену за единицу товара, но может не указывать конкретный объем необходимой партии лекарств. Поэтому в ассоциации опасаются возможного включения поставщиков в реестр недобросовестных, если у них не окажется нужного количества медикаментов, которые может потребовать заказчик.

Сорванные тендеры

Как ранее сообщал РБК, в первые шесть месяцев 2019 года больше всего было сорвано тендеров по различным видам инсулина — 692 из 2,8 тыс. На втором и третьем местах — физраствор (раствор хлорида натрия) и вакцина от бешенства. Из 1840 тендеров на закупку физраствора состоялось только 683, с вакциной было сорвано 429 тендеров из 573 объявленных. Больше всего тендеров не удалось разыграть в Саратовской области (48%), Дагестане и Псковской области (по 45%).

Авторы: Егор Губернаторов, Полина Звездина.
Теги: лекарства , Минздрав , тендеры
Материалы по теме
Минздрав разработал порядок назначения незарегистрированных препаратов Общество
РАН заявила о сокрытии Минздравом данных об экспертизе лекарств Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter