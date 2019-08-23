Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны

С вакцинами против бешенства ситуация хуже, чем с инсулином, выяснил РБК. Несостоявшиеся 429 аукционов — это 75% от всего количества.

Возникли проблемы и с закупкой препаратов против онкологических заболеваний. К примеру, на ниволумаб (против рака легкого, почки, кожи) не состоялось как минимум 162 тендера. На ритуксимаб (против лимфомы) — 140 аукционов. На третьем месте — циклофосфамид (для лечения рака легкого, молочной железы, яичек).

Такие срывы поставок не могут не влиять на лекарственное обеспечение льготников, замечает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Мы видим, что в регионах не хватает инсулина и других препаратов. В том числе препаратов против ВИЧ, например ламивудина», — рассказал он.

Почему срываются контракты

За первую половину 2019 года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го возросло количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств, ранее подсчитала аналитическая компания Headway. Причина роста числа сорванных контрактов в слишком низкой цене, которую указывают заказчики, ориентируясь на новую методику ее определения от Министерства здравоохранения, предполагали эксперты в разговоре с «Коммерсантом».

В Минздраве в ответ сообщили, что знают о срыве тендеров. В ведомстве заявили, что новые правила по определению цены контракта пока не должны применяться «вследствие необходимости доработки по результатам правоприменительной практики данных единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения». В министерстве также отметили, что писали разъяснительные письма для заказчиков, но многие все равно использовали данные справочника, который еще надо дорабатывать.

Приказ Минздрава с новыми правилами определения цены вступил в силу в конце 2017 года. Заказчики стали его применять с начала 2019-го, поскольку именно тогда в справочнике, который Минздрав еще планирует дорабатывать, появились ориентированные значения для расчета цен. И регионы стали ими пользоваться.

Для кого государство закупает лекарства Федеральные и региональные медицинские ведомства, а также больницы постоянно закупают множество лекарств для льготников и для лечения пациентов в стационаре. Так, государство обязано выдавать инсулин больным диабетом первого типа, противовирусные — ВИЧ-инфицированным, противоопухолевые — страдающим онкологическими заболеваниями и т.д. Для закупки медикаментов любой государственный заказчик должен разместить тендер и ждать заявок от потенциальных поставщиков. В последний год количество сорванных аукционов, на которые не вышел ни один поставщик, выросло до 30%.

В каких регионах сорвалось больше всего тендеров

Больше всего тендеров не удалось разыграть департаменту здравоохранения и больницам Москвы: поставщики не стали участвовать в 4,3 тыс. из 13 тыс. объявленных аукционов. Подчиненная депздраву дирекция по координации деятельности медицинских организаций объявила 1,69 тыс. тендеров за первое полугодие 2019-го, в 36% случаев (на 605 тендеров) не было подано ни одной заявки. Агентство по закупкам департамента объявило с начала года более 2,6 тыс. тендеров; четверть из них разыграть не удалось, в том числе контракт стоимостью 210,3 млн руб. на поставку вакцин против папилломавируса человека (гардасил).

В относительном выражении больше всего тендеров не состоялось в Саратовской области — 48,4% (или 2806 из 5798). В Дагестане и Псковской области было сорвано по 45% аукционов. Еще в 24 регионах более трети тендеров не заинтересовали потенциальных поставщиков.

Как мы считали Расчеты РБК основаны на всех размещенных в базе «СПАРК-Маркетинг» данных об объявленных в России тендерах на лекарственные средства. При подсчетах не учитывались закупки у единственного поставщика. Несостоявшиеся тендеры — это аукционы, на которые, согласно базе, не вышло ни одного поставщика. Информация подтверждена протоколами. Для поиска препаратов, указанных в тендере, использованы международные непатентованные названия лекарств и их торговые наименования из Государственного реестра лекарственных средств.

Проблемы с психотропами

Свой список препаратов за первые пять месяцев 2019 года по количеству несостоявшихся аукционов составил и Общероссийский народный фронт (ОНФ). При составлении рейтинга он использовал данные о закупках лекарственных препаратов и данные Федерального казначейства. Результаты исследования ОНФ есть в распоряжении РБК. В организации также полагают, что причины несостоявшихся аукционов в механизме определения цен на лекарства, который сформировал Минздрав.

По данным ОНФ, более 45 тыс. закупок лекарств в стране осталось без участников торгов. Больше всего не состоялось закупок препарата антипсихотического действия хлорпромазин (251 закупка). Его применяют при разных состояниях психомоторного возбуждения. На втором месте — вакцина для профилактики бешенства (не состоялось 157 закупок). Третье место — иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита (144 закупки).