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Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны
В России с начала 2019 года осталось без заявок почти 30% тендеров госучреждений на лекарства. Чаще всего срывались аукционы на инсулин и вакцины против бешенства
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Какие лекарства не может закупить государство

Всего в России за первые шесть месяцев 2019 года осталось без заявок почти 47 тыс. тендеров госучреждений на закупку лекарств.

На закупку инсулина было объявлено 2,8 тыс. тендеров, из них сорвано 692, подсчитал РБК на основе данных сайта государственных закупок. Это четверть от общего количества аукционов по таким лекарствам.

Региональные и федеральные СМИ сообщали о нехватке инсулина для больных диабетом в разных частях страны.

На втором месте по количеству сорванных тендеров — физраствор (хлорид натрия): 683 несостоявшихся из 1840 объявленных аукционов. На третьем — вакцина от бешенства: 429 сорванных из 573 объявленных тендеров.

С вакцинами против бешенства ситуация хуже, чем с инсулином, выяснил РБК. Несостоявшиеся 429 аукционов — это 75% от всего количества.

Возникли проблемы и с закупкой препаратов против онкологических заболеваний. К примеру, на ниволумаб (против рака легкого, почки, кожи) не состоялось как минимум 162 тендера. На ритуксимаб (против лимфомы) — 140 аукционов. На третьем месте — циклофосфамид (для лечения рака легкого, молочной железы, яичек).

Такие срывы поставок не могут не влиять на лекарственное обеспечение льготников, замечает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Мы видим, что в регионах не хватает инсулина и других препаратов. В том числе препаратов против ВИЧ, например ламивудина», — рассказал он.

Почему срываются контракты

За первую половину 2019 года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го возросло количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств, ранее подсчитала аналитическая компания Headway. Причина роста числа сорванных контрактов в слишком низкой цене, которую указывают заказчики, ориентируясь на новую методику ее определения от Министерства здравоохранения, предполагали эксперты в разговоре с «Коммерсантом».

В Минздраве в ответ сообщили, что знают о срыве тендеров. В ведомстве заявили, что новые правила по определению цены контракта пока не должны применяться «вследствие необходимости доработки по результатам правоприменительной практики данных единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения». В министерстве также отметили, что писали разъяснительные письма для заказчиков, но многие все равно использовали данные справочника, который еще надо дорабатывать.

Приказ Минздрава с новыми правилами определения цены вступил в силу в конце 2017 года. Заказчики стали его применять с начала 2019-го, поскольку именно тогда в справочнике, который Минздрав еще планирует дорабатывать, появились ориентированные значения для расчета цен. И регионы стали ими пользоваться.

Для кого государство закупает лекарства

Федеральные и региональные медицинские ведомства, а также больницы постоянно закупают множество лекарств для льготников и для лечения пациентов в стационаре. Так, государство обязано выдавать инсулин больным диабетом первого типа, противовирусные — ВИЧ-инфицированным, противоопухолевые — страдающим онкологическими заболеваниями и т.д. Для закупки медикаментов любой государственный заказчик должен разместить тендер и ждать заявок от потенциальных поставщиков. В последний год количество сорванных аукционов, на которые не вышел ни один поставщик, выросло до 30%.

В каких регионах сорвалось больше всего тендеров

Больше всего тендеров не удалось разыграть департаменту здравоохранения и больницам Москвы: поставщики не стали участвовать в 4,3 тыс. из 13 тыс. объявленных аукционов. Подчиненная депздраву дирекция по координации деятельности медицинских организаций объявила 1,69 тыс. тендеров за первое полугодие 2019-го, в 36% случаев (на 605 тендеров) не было подано ни одной заявки. Агентство по закупкам департамента объявило с начала года более 2,6 тыс. тендеров; четверть из них разыграть не удалось, в том числе контракт стоимостью 210,3 млн руб. на поставку вакцин против папилломавируса человека (гардасил).

В относительном выражении больше всего тендеров не состоялось в Саратовской области — 48,4% (или 2806 из 5798). В Дагестане и Псковской области было сорвано по 45% аукционов. Еще в 24 регионах более трети тендеров не заинтересовали потенциальных поставщиков.

Как мы считали

Расчеты РБК основаны на всех размещенных в базе «СПАРК-Маркетинг» данных об объявленных в России тендерах на лекарственные средства. При подсчетах не учитывались закупки у единственного поставщика. Несостоявшиеся тендеры — это аукционы, на которые, согласно базе, не вышло ни одного поставщика. Информация подтверждена протоколами. Для поиска препаратов, указанных в тендере, использованы международные непатентованные названия лекарств и их торговые наименования из Государственного реестра лекарственных средств.

Проблемы с психотропами

Свой список препаратов за первые пять месяцев 2019 года по количеству несостоявшихся аукционов составил и Общероссийский народный фронт (ОНФ). При составлении рейтинга он использовал данные о закупках лекарственных препаратов и данные Федерального казначейства. Результаты исследования ОНФ есть в распоряжении РБК. В организации также полагают, что причины несостоявшихся аукционов в механизме определения цен на лекарства, который сформировал Минздрав.

По данным ОНФ, более 45 тыс. закупок лекарств в стране осталось без участников торгов. Больше всего не состоялось закупок препарата антипсихотического действия хлорпромазин (251 закупка). Его применяют при разных состояниях психомоторного возбуждения. На втором месте — вакцина для профилактики бешенства (не состоялось 157 закупок). Третье место — иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита (144 закупки).

Авторы: Полина Звездина, Дада Линделл
При участии: Евгений Тарасенко
Теги: госзакупки, жизненно важные лекарства, Минздрав, дефицит
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