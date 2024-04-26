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Наводнения в России ,  
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Более 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

МЧС: из-за паводка в Тюменской области эвакуировали более 5,1 тыс. человек
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Наталья Шалыгина / ФедералПресс / ТАCC
Фото: Наталья Шалыгина / ФедералПресс / ТАCC

В Тюменской области число людей, эвакуированных из-за паводков, превысило 5,1 тыс., сообщает пресс-служба МЧС России. Накануне из региона эвакуировали 4,6 тыс. местных жителей.

«В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок», — добавили в ведомстве. В регионе остаются подтопленными 180 жилых домов, 523 дачных дома, свыше 2,8 тыс. приусадебных участков и 19 участков дорог.

В Тюменской области 8 апреля ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. Накануне уровень реки Ишим в Абатском районе за сутки поднялся на 2 м.

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Фото:МЧС России

В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки. Режим ЧС также действует в Курганской и Оренбургской областях, в последней ему придали федеральный статус.

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Тюменская область паводок эвакуация
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