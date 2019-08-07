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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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СМИ узнали о двукратном росте срывов закупок жизненно важных лекарств
По данным «Коммерсанта», в большинстве случаев тендеры не состоялись из-за отсутствия заявок в том числе из-за слишком низкой начальной цены контракта, устанавливаемой госзаказчиком
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За первую половину 2019 года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств. Если в первой половине 2018 года было 31,8 тыс. сорванных тендеров, то в этом году за этот же период их число выросло до 60,8 тыс. Такие данные приводит в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитической компании Headway.

Газета отмечает, что несостоявшиеся госзакупки составляют четверть от всего объема тендеров за первое полугодие, состоявшимися за этот период признаны 163,4 тыс.

Большинство сорванных тендеров — 55,6 тыс.— не состоялись из-за отсутствия заявок, пишет издание. Еще 2,8 тыс. были отменены в результате отказа от размещения заказа, 2,1 тыс. не состоялись из-за недопуска всех участников.

Эксперты Headway также выяснили, что подавляющее большинство сорванных тендеров — региональные. Так не состоялись тендеры на закупку таких препаратов как натрия хлорид, декстроза, преднизолон. Среди федеральных тендеров чаще всего срывалась закупка препарата для лечения ВИЧ ламивудин.

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Опрошенные изданием участники объясняют неучастие в тендерах слишком низкой начальной максимальной ценой контракта. С января 2019 года Минздрав обязал госзаказчиков выставлять минимально возможную стоимость контракта, напоминает издание. Министерство таким образом пыталось выровнять закупочные цены по всей стране. Однако механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах, пишет газета.

В случае с ламивудином госзаказчик требовал слишком большой объем препарата — 73,3 млн таблеток. Такого количества готового препарата ни у кого из производителей не оказалось, изготовить препарат в заявленные сроки, по словам производителей, невозможно.

В Минздраве на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: лекарства, госзакупки, тендеры
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