СМИ узнали о двукратном росте срывов закупок жизненно важных лекарств

По данным «Коммерсанта», в большинстве случаев тендеры не состоялись из-за отсутствия заявок в том числе из-за слишком низкой начальной цены контракта, устанавливаемой госзаказчиком

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За первую половину 2019 года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств. Если в первой половине 2018 года было 31,8 тыс. сорванных тендеров, то в этом году за этот же период их число выросло до 60,8 тыс. Такие данные приводит в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитической компании Headway.

Газета отмечает, что несостоявшиеся госзакупки составляют четверть от всего объема тендеров за первое полугодие, состоявшимися за этот период признаны 163,4 тыс.

Большинство сорванных тендеров — 55,6 тыс.— не состоялись из-за отсутствия заявок, пишет издание. Еще 2,8 тыс. были отменены в результате отказа от размещения заказа, 2,1 тыс. не состоялись из-за недопуска всех участников.

Эксперты Headway также выяснили, что подавляющее большинство сорванных тендеров — региональные. Так не состоялись тендеры на закупку таких препаратов как натрия хлорид, декстроза, преднизолон. Среди федеральных тендеров чаще всего срывалась закупка препарата для лечения ВИЧ ламивудин.