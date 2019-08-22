Экологический оператор отсортировал мусорные компании

Почему большинство предприятий по переработке отходов оказались неэффективными

Российский экологический оператор отобрал лишь 15 проектов обработки мусора, которые соответствуют критериям эффективности нацпроекта «Экология». На них приходится сортировка только 3% отходов в России

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Кто эффективно сортирует мусор

Российский экологический оператор (госкомпания) выбрал 15 из 165 проектов по сортировке отходов по всей России. Об этом говорится в письме гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, которое он отправил вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему реформу обращения с отходами, стартовавшую в России с начала года.

У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил замглавы Российского экологического оператора Вячеслав Духин. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Зеленый змий».

«За основу брали те [проекты], где выход полезных вторичных ресурсов [при обработке отходов] составил не менее 20%», — сказал Духин.

Проекты, которые отобрал Российский экологический оператор — сортировка смешанных твердых коммунальных отходов в Москве компании «Хартия», принадлежащей бизнесмену и сыну генпрокурора Игорю Чайке; — три проекта в Ленинградской области: компании «Профспецтранс», принадлежащей предпринимательнице Ольге Жук, управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области, подконтрольной консалтинговой группе «Профит», и коммунально-производственного комплекса «Старообрядческая», принадлежащего петербургской компании «Новый свет-Эко» (среди ее совладельцев «Автопарк № 1 «Спецтранс»); — три проекта в Башкирии: «Эко Уфа» (контроль у гендиректора Николая Штоля), регионального оператора «Эко сити» (37% у гендиректора Семена Земсоква) и ООО «Полигон», подконтрольного бизнесмену Руслану Латыпову; — два проекта в Орловской области: «Экоград» и «Экосити», которые принадлежат разным физическим лицам; — четыре проекта ручной сортировки отходов в Архангельской (ООО «АМПК»), Воронежской («Содружество управляющих компаний «Регион-95»), Калужской («Прогресс — Транспортные технологии») областях и Ставропольском крае (мусоросортировочная станция Незлобная) и два проекта автоматизированной сортировки — «Экоград» в Орловской области и ЗДРО № 1 МСК в Ульяновской области.

Эти 15 проектов войдут в «Библиотеку лучших практик по используемым технологиям [обработки отходов]», модернизацию этих предприятий Буцаев предлагает включить «в перечень первоочередных объектов» программы Российского экологического оператора по созданию объектов обработки и утилизации отходов. «Цель модернизации — создать на указанных предприятиях мощности для утилизации органической части ТКО (твердых коммунальных отходов. — РБК) для повышения эффективности производств и снижения их негативного воздействия», — говорится в его письме. Это позволит снизить количество отходов, требующих захоронения на свалках, пояснил РБК Духин.

«Сформированный список лучших практик не означает получения государственной поддержки. Это примеры технологических решений, позволяющие достигать показателей сортировки и утилизации отходов, установленных в нацпроекте «Экология». Для получения государственной поддержки разработана процедура, которая должна быть утверждена экспертным и наблюдательным советами Российского экологического оператора. Только после того как это произойдет, будет опубликовано уведомление о проведении конкурса и начнется отбор проектов-претендентов на получение государственной поддержки», — добавил Духин.

Представитель вице-премьера Алексея Гордеева не ответил на запрос РБК.

Эти 15 проектов в совокупности способны сортировать лишь 2,07 млн из 70 млн т отходов (менее 3%), ежегодно производимых в России, следует из письма Буцаева. Но информация из регионов продолжает поступать, работа по отбору продолжается, уточнил Духин.

По плану мусорной реформы к 2024 году в России уровень утилизации отходов должен возрасти с 7 до 36%, а переработки отходов — до 60%. К этому времени также должно быть введено 37,1 млн т мощностей по переработке твердых коммунальных отходов. Сейчас более 90% мусора вывозится на полигоны. Чтобы уменьшить объем захоронения отходов, в рамках нацпроекта «Экология» предусмотрено 296,2 млрд руб. (из них почти 108 млрд руб. из федерального бюджета), которые пойдут на рекультивацию свалок и строительство перерабатывающих и сортирующих мусор заводов. Часть этих средств и должен распределить в виде субсидий Российский экологический оператор.

Из 15 проектов, отобранных Российским экологическим оператором, только три предприятия полностью соответствуют критериям эффективности, установленным нацпроектом «Экология» (извлечение полезных фракций не менее 20%), а также одновременно используют технологии по утилизации органического мусора (может использоваться в качестве удобрений или для дальнейшего разложения без необходимости вывоза на свалки). Это «Экосити» и «Экоград» в Орловской области и коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» в Ленинградской области, говорится в письме Буцаева.

Комплекс «Старообрядческая», принадлежащий петербургской компании «Новый свет-Эко» (среди ее совладельцев «Автопарк № 1 «Спецтранс», который занимается транспортировкой отходов) извлекает 24% полезных фракций и компостирует 44% органических отходов, «Экосити» — 25 и 34%, а «Экоград» — 17 и 30%, соответственно. «Экоград» и «Экосити» принадлежат физическим лицам (например, единственный владелец «Экограда» — его гендиректор Дмитрий Хроменков), следует из данных СПАРК. Совокупные мощности этих трех установок рассчитаны на обработку лишь 382 тыс. т отходов в год.

Кто не вошел в список «мусорной» госкомпании

В «Библиотеку лучших практик» включены лишь действующие проекты обработки отходов и не попали объекты, которые находятся в стадии строительства или реализация которых только планируется, отметил Духин. В этом перечне не оказалось проектов крупных региональных операторов, например «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» (собирается строить заводы по переработке и сжиганию отходов в Подмосковье и Татарстане) и «Чистого города» (работает в семи регионах — от Архангельской области до Краснодарского края).

До конца 2019 года «РТ-Инвест» запустит три новых комплекса по переработке отходов, построенных на частные инвестиции. Они займутся сортировкой отходов и компостированием органического мусора в Коломенском, Сергиево-Посадском и Каширском городских округах, сообщил РБК представитель «РТ-Инвест». По его словам, в совокупности это позволит перерабатывать более 1 млн т мусора.

Руководитель «Чистого города» Полина Вергун рассказала РБК, что участники рынка отходов используют схожие технологии сортировки мусора. «Добиться 20% извлечения вторичных материальных ресурсов удастся, если на установку придет «коммерческий мусор» (упаковка, тара и т.д. — РБК). Если же на установку поступают обычные бытовые смешанные отходы, то процент выхода полезных фракций будет ниже», — объяснила она. Чтобы достигнуть показателя утилизации отходов 60–80%, потребуется модернизация для переработки органического мусора, а для этого необходима господдержка, отметила Вергун. По ее словам, «Чистый город» подавал заявки на поддержку восьми проектов на 6 млрд руб.

От размера субсидии будет зависеть тариф на вывоз отходов для населения, рассказал РБК председатель совета директоров регионального оператора Ивановской области (владеет Ивановским мусоросортировочным заводом, который вошел в список из 15 объектов, отобранных Российским экологическим оператором) Владимир Ярченков. «Если это будет льготный кредит на 50% стоимости проекта, который оценивается в 300–500 млн руб., то рост тарифа может составить 30%, если это будет невозвратная субсидия в том же размере — не более 15%», — отметил он.

Но поддерживать только модернизацию сортировочных мощностей без выстраивания работы всей цепочки, включающей сбыт вторичных ресурсов и захоронение оставшегося мусора на полигоне, нецелесообразно, заявила РБК исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик. «Бывает, что хорошая сортировка мусора построена далеко от полигона, а отсортированное стекло и ряд других вторичных ресурсов очень сложно продать переработчикам. В итоге мусор опять возвращается на свалки», — пояснила она.