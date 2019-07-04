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«Дон-Агро» пожнет инвестиции в Сингапуре
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Газета
«Дон-Агро» пожнет инвестиции в Сингапуре
Газета № 099 (3054) (0407) Бизнес,
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«Дон-Агро» пожнет инвестиции в Сингапуре
Агрохолдинг Евгения Туголукова готовится выйти на IPO
Вслед за весенним IPO сервиса HeadHunter стать публичной может еще одна российская компания. Бывший топ-менеджер МДМ Банка Евгений Туголуков намерен привлечь финансирование на Сингапурской бирже для развития своего агробизнеса
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ростовский агрохолдинг «Дон-Агро» подал заявку на проведение публичного размещения акций на Сингапурской бирже. Соответствующий проспект он представил в прошлую пятницу, пишет издание Business Times.

Агрохолдинг входит в сингапурскую инвестиционную компанию StrongBow Евгения Туголукова. В StrongBow подтвердили планы по размещению,не раскрыв какие-либо детали, сам Туголуков от комментариев отказался. Ни количество продаваемых акций, ни их возможная оценка пока еще не определены, это предмет переговоров в ближайшие два месяца, уточнил знакомый Туголукова.

Что известно о «Дон-Агро», каковы финансовые результаты холдинга, кто его владельцы — в обзоре РБК.

Что такое «Дон-Агро»

«Дон-Агро», как сказано на его сайте, принадлежит около 52 тыс. га земель в Ростовской области. Агрохолдинг выращивает озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, нут. Он был образован в 2009 году на базе пяти хозяйств и до 2012-го входил в состав обанкротившегося агрохолдинга «Разгуляй». В 2012 году «Дон-Агро» перешел под управление группы «Продальянс» (входит в сингапурскую StrongBow).

Холдинг специализируется на выращивании зерновых (есть также восемь зернохранилищ общей вместимостью до 63 тыс. т) и производстве молока. Земельный банк компании составляет 75 тыс. га. Помимо этого ей принадлежат около 4 тыс. голов крупного рогатого скота и пять молочных ферм. Основной покупатель молока, по информации Business Times, — один из крупнейших российских переработчиков «Молвест», а сельскохозяйственные культуры «Дон-Агро» покупают Bunge, Aston и Grain Service.

Каковы финансовые результаты «Дон-Агро»

Основным источником дохода для «Дон-Агро», как следует из имеющегося у РБК проспекта эмиссии, является растениеводство. Выручка этого подразделения в 2018 году равнялась 18,9 млн сингапурских долларов, или 772,6 млн руб. по среднему курсу ЦБ за прошлый год. Выручка в сегменте животноводства составила 7,5 млн сингапурских долларов, или 345,8 млн руб.

Рентабельность сегмента растениеводства до уплаты налогов по итогам 2018 года у «Дон-Агро» достигла 41%, животноводства — 8%. Для всего холдинга этот показатель равняется 26%.

Чистая прибыль «Дон-Агро» в 2018 году — 6,4 млн сингапурских долларов, или 259 млн руб., рентабельность по чистой прибыли — те же 26%. Обязательства агрохолдинга на конец 2018 года равнялись 14,6 млн сингапурских долларов, или 691 млн руб.

Рентабельность по операционной прибыли принадлежащего АФК «Система» агрохолдинга «Степь» (занимается молочным животноводством, овощеводством, садоводством и растениеводством) в 2018 году достигла 13,5% при выручке 24,2 млрд руб., по чистой прибыли — 4,5%. Для «Русагро» Владимира Мошковича (производство сахара, растениеводство, свиноводство) оба эти показателя равны 15% при выручке 83 млрд руб. У специализирующейся на мясопереработке и растениеводстве группы «Черкизово» рентабельность по операционной прибыли в 2018 году также равнялась 15% при выручке 102,6 млрд руб., по чистой прибыли — 12%. Аналогичные показатели для «Эконивы», крупнейшего в России производителя сырого молока, — соответственно 20 и 5% при выручке 27,8 млрд руб.

Кому принадлежит «Дон-Агро»

Основной владелец «Дон-Агро» по состоянию на конец 2018 года — Евгений Туголуков, он контролирует 94% холдинга. Оставшиеся 6% — у Марата Девлет-Кильдеева.

Туголуков известен как бывший топ-менеджер МДМ Банка и экс-владелец «ЭМАльянса». В 2012 году этот машиностроительный холдинг приобрели у Туголукова «Силовые машины» Алексея Мордашова. Сумма сделки не раскрывалась. На конец 2010 года «ЭМАльянс», по данным «Ведомостей», оценивался почти в 11 млрд руб., или в $360,7 млн по среднему курсу ЦБ за тот год.

В 2011 году журнал Forbes оценивал состояние Туголукова в $550 млн. В том же году в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» он занимал 173-е место.

В 2007–2011 годах Туголуков был депутатом Государственной думы и возглавлял комитет по природным ресурсам. Задекларированный доход Туголукова-парламентария за 2010 год — 108,8 млн руб., или $3,6 млн.

В 2008 году Туголуков зарегистрировал в Сингапуре компанию, сейчас известную как StrongBow. Среди ее инвестиций — киберспортивная команда M19, сеть диагностических центров «Медскан», клиника Hadassah в «Сколково».

Партнер Туголукова Марат Девлет-Кильдеев занимается агробизнесом с 2012 года. В конце 1990-х он работал в структурах «Ренессанс Капитала», в 2000-х — в частности, в ИД «Афиша», рекламной группе Aegis Media, телевизионном холдинге «СТС Медиа», группе ЕСН и «ЭМАльянсе».

Зачем нужны деньги

Компания, как указано в ее профайле, намерена развивать новые фермы, поскольку видит спрос на молоко, и готова предложить инвестировать в производство молочной продукции азиатским и глобальным инвесторам.

Средства пойдут на развитие компании, подтверждает знакомый Туголукова. По данным Business Times, полученные при IPO средства агрохолдинг пустит на покупку земли в Ростовской области и нового оборудования.

«Дон-Агро» работает в очень традиционном сегменте сельского хозяйства, указывает партнер практики АПК «НЭО Центра» Инна Гольфанд. По ее прогнозам, объем рынка зерновых в ближайшие годы сохранится на уровне 2018 года и предпосылок для резкого роста не ожидается. Возможно, прирост «Дон-Агро» даст увеличение земельного банка и техники, которые есть у компании, но такие планы реализуются не очень быстро, кроме того, найти земельные активы в Ростовской области, где работает агрохолдинг, не так просто, считает Гольфанд. По ее мнению, актив может быть интересен инвесторам «с дисконтом» — при условии, что его текущая оценка будет ниже, чем справедливая цена акций.

Какие компании проводили в последние годы IPO

Если «Дон-Агро» проведет IPO в Сингапуре, это будет уже второе в этом году публичное размещение российской компании. В мае занимающийся интернет-рекрутментом сервис HeadHunter разместил свои бумаги на $220,1 млн на бирже NASDAQ, предложив инвесторам 16,3 млн расписок, соответствующих 16,3 млн ее обыкновенных акций по цене $13,5 за штуку. За два дня с момента IPO оценка HeadHunter выросла с $675 млн до $837 млн. Цена одной акции на закрытии торгов 2 июля составила $16,31.

Это стало первым IPO российской компании в США с 2013 года: тогда на биржу вышла QIWI. Предыдущее IPO эмитента из России на западной площадке датируется ноябрем 2017 года, когда свои акции на Лондонской фондовой бирже разместила EN+ Олега Дерипаски.

Авторы: Елена Сухорукова, Сергей Соболев, Ольга Дубравицкая.
При участии: Александра Посыпкина.
Теги: IPO , сельское хозяйство , МДМ
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