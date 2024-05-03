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Суд вынес приговор фигурантам дела о растрате в Минздраве

Виновные в растрате в системе Минздрава получили сроки до трех лет
Фигуранты дела о растрате в Минздраве получили сроки заключения до трех лет. Двум из них, Соколову и Антюхову, зачли время пребывания в СИЗО и под домашним арестом и освободили от наказания.
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о растрате в системе Минздрава — Михаилу Москалеву, Владимиру Щепихину, Никите Соколову, Андрею Антюхову и Александру Антипову. Их признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и приговорили к лишению свободы на сроки до трех лет, сообщили в пресс-службе суда.

Занимавший должность директора ФГУП РСУ Минздрава Москалев получил три года колонии общего режима, ему изменили меру пресечения с запрета определенных действий на арест. Щепихина приговорили к лишению свободы на два с половиной года в колонии общего режима, Антипова — к двум годам, Соколова и Антюхова — к году и десяти месяцам. Последним фигурантам зачли время их нахождения под домашним арестом и в СИЗО и сочли отбытым назначенное наказание.

В августе 2022 года «Коммерсантъ» написал об обращении главы Минздрава Михаила Мурашко к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать факты хищения в ведомстве. Первым фигурантом уголовного дела стал Москалев. Следователи установили, что в 2017 году он фиктивно трудоустроил свою дочь на должность бухгалтера ФГУП РСУ Минздрава и получил более 1,7 млн руб., которые должны были быть выплачены в качестве зарплаты другим работникам. Он признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием.

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Соколов был сотрудником ФГУП РСУ, Антюхов — частным автодилером, пишет «Ъ». По версии следствия, с 2018 по 2020 год они похитили не менее 6,3 млн руб. при продаже 75 автомобилей Ford Mondeo для нужд Минздрава. В этом разбирательстве также фигурировал заместитель руководителя ФГУП РСУ Владимир Черный. В августе 2022 года суд отправил их под арест, а защитники обжаловали это решение.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минздрав Михаил Мурашко Замоскворецкий суд растрата
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