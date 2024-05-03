Сергей Шойгу: потери ВСУ в 2024 году достигли 111 тысяч человек

Шойгу оценил потери ВСУ с начала года

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Потери украинской армии за 2024 год превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

«Ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники», — отметил Шойгу.

По его словам, с начала года подл контроль российских военных перешли 547 кв. км территории новых регионов.

Шойгу добавил, что для обнаружения украинских дронов активно используются береговые радиотехнические посты. За время военной операции радиотехническими средствами Черноморского флота уничтожены более 80 беспилотников и 20 безэкипажных катеров ВСУ, отметил министр.

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