В закрытом с 2022 года аэропорту Элисты оценили сроки возврата полетов

Аэропорт города Элиста (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Аэропорт Элисты готов к возобновлению авиасообщения, и на данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями о выполнении рейсов, об этом РБК сообщил Максим Петрухин, генеральный директор АО «Аэропорт Элиста».

«С 3 мая 2024 г. ограничения на использование воздушного пространства (в определенных координатах) сняты в период времени с 9.00 до 19.00 ежедневно, аэропорт готов к возобновлению авиасообщения», — сообщили РБК в аэропорту города.

В компании рассказали, что, несмотря на действовавшие ограничения на выполнение полетов гражданской авиации в воздушном пространстве, на регулярной основе проводились мероприятия по поддержанию техники и аэродрома в эксплуатационном состоянии. В том числе были проведены работы по подготовке персонала и техники к работе в весенне-летнем периоде.

В конце апреля правительство России в своем телеграм-канале, а также Росавиация сообщали, что аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно, в период с 9:00 до 19:00 МСК. Пропускная способность аэродрома должна была составить 12 взлетно-посадочных операций в час.