Сергей Шойгу: с начала года армия России взяла под контроль 547 кв. км

Шойгу заявил о взятии под контроль 547 кв. км с начала года

Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала 2024 года потеряли более 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Фото: Александр Река / ТАСС

С начала 2024 года российские военные взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«За последние две недели российские Вооруженные Силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семёновка, Бердычи Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По словам министра обороны, украинские силы пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под натиском российских военнослужащих вынуждены бросать позиции и отступать.

Шойгу подчеркнул, что США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны. По его подсчетам, ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до 1 тыс. военнослужащих, а за этот год они превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Наступление российских войск на авдеевском направлении продолжается с начала 2024 года. В феврале Шойгу доложил о полном взятии Авдеевки под контроль российских сил. Кроме этого города Минобороны отчитывалось о занятии населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Богдановка, Первомайское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, Мирное и других. Накануне российские войска взяли под контроль Бердычи.

В середине апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на восточном направлении из-за активизации наступления российских военных. В конце месяца он заявил об отходе украинских сил «на новые рубежи», которые находятся западнее Новомихайловки, Семеновки и Бердычей.