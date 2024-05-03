Кремль назвал опасными условия Макрона для отправки войск на Украину

Песков назвал опасными заявления Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине. Ранее президент Франции озвучил условия отправки западных войск, а глава МИД Британии отметил право Киева на удары британским оружием по России

Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Поставленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном условия для отправки западных войск на Украину — «очень опасная тенденция», в Кремле внимательно наблюдают за развитием событий, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее Макрон в интервью The Economist назвал два условия для отправки западных войск на Украину: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Он также призвал западных союзников не исключать этот вариант развития событий, так как он является «основным условием» безопасности и авторитета ЕС.

«Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция, мы внимательно за этим наблюдаем», — сказал он.

К числу подобных «опасных заявлений» Песков также отнес слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России.

«Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств, когда это касается Франции, на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании. Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, который потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — заявил пресс-секретарь главы государства. Он отметил, что подобная тенденция «вызывает обеспокоенность» России.

Песков добавил, что Москва будет продолжать проведение военной операции на Украине до выполнения ее целей.

В феврале Макрон называл необходимым для Европы поражение Москвы, не исключал отправку французских войск на Украину и проведение наземной операции против российской армии. По данным издания Politico, Франция создает коалицию стран, готовых к потенциальной отправке военного контингента, и эту инициативу поддержали Эстония, Латвия и Литва. Вместе с тем заявления Макрона раскритиковали как в России, так и на Западе. В частности, руководство НАТО объявило об отсутствии планов по отправке войск Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский исключал необходимость присутствия иностранного контингента.

В Кремле ранее отмечали риски прямого конфликта России и НАТО в случае появления на Украине западных войск. Глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что в зоне боевых действий уже находятся кадровые британские и французские военнослужащие. Глава государства Владимир Путин предупреждал Киев об ответственности за удары по территории России.