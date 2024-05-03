Песков ответил на вопрос о россиянах и американцах на одной базе в Нигере

Песков ответил на вопрос о россиянах и американцах на одной базе в Нигере

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия заинтересована в развитии отношений с африканскими странами во всех областях, в том числе в оборонной. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о нахождении на одной базе в Нигере военных из России и США.

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

О размещении российских солдат в отдельном ангаре на авиабазе 101 в Нигере, где стоят американские войска, сообщили агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Собеседник Reuters назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой».

Как выяснило агентство, США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе с российскими военными.

В Нигере дислоцированы около 1 тыс. американских военных, они занимались контртеррористической деятельностью и вместе с местными служащими патрулировали территорию страны. В 2023 году в стране произошел военный переворот, Вашингтон назвал произошедшее незаконным. В марте 2024 года Нигер потребовал вывести контингент США, после череды попыток уладить вопрос Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев. Американская авиабаза 101 была построена шесть лет назад за $110 млн, отмечали Washington Post и New York Times.

Источники Bloomberg в начале года говорили о планах разместить в Нигере российский «Африканский корпус», который призван заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте. Это подразделение планировали сформировать в том числе из бывших вагнеровцев и новичков, после чего направить в еще четыре страны: Ливию, ЦАР, Мали и Буркина-Фасо.