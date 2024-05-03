Первый в истории Гран-при Казахстана MotoGP отложили из-за паводка
Гран-при Казахстана MotoGP не состоится в намеченные сроки из-за последствий паводка в стране. Об этом сообщается на сайте чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
«Беспрецедентные погодные условия привели к наводнению по всей Центральной Азии, что вызвало чрезвычайную ситуацию в Казахстане. MotoGP не хочет возлагать дополнительную нагрузку на власти или экстренные службы, поскольку они работают, чтобы помочь десяткам тысяч пострадавших людей по всей стране», — говорится в сообщении.
Гран-при Казахстана должен был пройти 16 июня на автодроме «Сокол» в Алма-Ате. Теперь этап чемпионата MotoGP отложен на более позднее время в 2024 году, новая дата пока не объявлена.
Первый в истории Гран-при Казахстана MotoGP должен был состоятся еще в 2023 году, но был перенесен на 2024-й.
В начале апреля казахстанские регионы, как и российские, столкнулись с паводком. В нескольких регионах страны объявили эвакуацию, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называл наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет.
MotoGP — самые престижные соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам, они проходят с 1949 года.
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