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Российского дипломата вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки

Российского дипломата вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки
Здание МИД Германии
Здание МИД Германии (Фото: auswaertiges-amt.de)

Временный поверенный в делах посольства России был вызван в МИД Германии из-за взлома учетных записей электронной почты членов правления Социал-демократической партии (СДПГ) в 2023 году, пишет Bild со ссылкой на представителя немецкого внешнеполитического ведомства.

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