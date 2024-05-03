Шойгу заявил о 150 тыс. участников парадов 9 Мая в России

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В военных парадах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут участвовать около 150 тыс. военнослужащих и около 2,5 тыс. образцов вооружения и военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу

По его словам, парады пройдут в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

«Всего в праздновании Дня Победы будет задействовано около 150-ти тысяч человек и двух с половиной тысяч образцов вооружения и военной техники», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

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