Машина в кювете и перестрелка: как ФСБ ликвидировала диверсанта ВСУ
ФСБ показала кадры с приехавшим из Литвы диверсантом, который был убит в Ленинградской области.
Впервые диверсанта обнаружили, когда он доставал средства поражения из тайника в Подмосковье, но он оказал сопротивление и скрылся. На кадрах видна погоня и как в кювет улетает легковой автомобиль. В багажнике силовики обнаружили разные инструменты и материалы.
Позднее спецслужбы вновь заметили подозреваемого у схрона в Гатчинском районе Ленинградской области, он планировал теракт на топливном терминале в Тосненском районе. Мужчина при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит. В его телефоне нашли переписку с куратором.
ФСБ показала кадры самой перестрелки. У подозреваемого нашли оружие — пистолеты и помповое ружье.
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