 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Машина в кювете и перестрелка: как ФСБ ликвидировала диверсанта ВСУ

ФСБ показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ

Машина в кювете и перестрелка: как ФСБ ликвидировала диверсанта ВСУ
Video

ФСБ показала кадры с приехавшим из Литвы диверсантом, который был убит в Ленинградской области.

Впервые диверсанта обнаружили, когда он доставал средства поражения из тайника в Подмосковье, но он оказал сопротивление и скрылся. На кадрах видна погоня и как в кювет улетает легковой автомобиль. В багажнике силовики обнаружили разные инструменты и материалы.

Позднее спецслужбы вновь заметили подозреваемого у схрона в Гатчинском районе Ленинградской области, он планировал теракт на топливном терминале в Тосненском районе. Мужчина при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит. В его телефоне нашли переписку с куратором.

ФСБ показала кадры самой перестрелки. У подозреваемого нашли оружие — пистолеты и помповое ружье.

ФСБ сообщила о ликвидации готовившего теракты украинского диверсанта
Политика

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Теги
ФСБ ВСУ ликвидация Ленинградская область Литва
Материалы по теме
ФСБ сообщила о ликвидации готовившего теракты украинского диверсанта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 02 мая, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 02 мая, 16:32
Шойгу заявил о 150 тыс. участников парадов 9 Мая в России Общество, 13:15
Песков объяснил возвращение уехавших россиян более интересным бизнесом Политика, 13:13
Российского дипломата вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки Политика, 13:11
Шойгу заявил о взятии под контроль 547 кв. км с начала года Политика, 13:09
Первый в истории Гран-при Казахстана MotoGP отложили из-за паводка Спорт, 13:05
Песков ответил на вопрос о россиянах и американцах на одной базе в Нигере Политика, 13:04
Шойгу оценил потери ВСУ с начала года Политика, 13:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Калининградские власти ответили на идею закрыть России доступ к региону Политика, 12:55
Полуфиналист Кубка Гагарина подписал новый контракт с лучшим бомбардиром Спорт, 12:54
Yandex раскрыла, как поменяет схему управления и вернет Воложа Технологии и медиа, 12:41
В Думе предложили ослабить требования к тонировке передних боковых стекол Общество, 12:41
В закрытом с 2022 года аэропорту Элисты оценили сроки возврата полетов Общество, 12:36
«Самая доступная иномарка» Changan Alsvin подорожала за год на ₽101 тыс. Авто, 12:35
Кремль назвал опасными условия Макрона для отправки войск на Украину Политика, 12:31