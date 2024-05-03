Машина в кювете и перестрелка: как ФСБ ликвидировала диверсанта ВСУ

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ФСБ показала кадры с приехавшим из Литвы диверсантом, который был убит в Ленинградской области.

Впервые диверсанта обнаружили, когда он доставал средства поражения из тайника в Подмосковье, но он оказал сопротивление и скрылся. На кадрах видна погоня и как в кювет улетает легковой автомобиль. В багажнике силовики обнаружили разные инструменты и материалы.

Позднее спецслужбы вновь заметили подозреваемого у схрона в Гатчинском районе Ленинградской области, он планировал теракт на топливном терминале в Тосненском районе. Мужчина при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит. В его телефоне нашли переписку с куратором.

ФСБ показала кадры самой перестрелки. У подозреваемого нашли оружие — пистолеты и помповое ружье.