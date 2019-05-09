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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Инвесторы оценили акции HeadHunter в рамках IPO
Торги депозитарными расписками компании на NASDAQ должны начаться в четверг, 9 мая. Инвесторы оценили HeadHunter близко к верхним ожиданиям самой компании — исходя из цены IPO капитализация компании составляет $650 млн.
Фото: Michael Nagle / Bloomberg

В рамках IPO акционеры HeadHunter продадут бумаги компании по цене $13,5 за штуку, следует из сообщения компании, направленного Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Акционеры HeadHunter — структуры Goldman Sachs Group и «Эльбрус Капитал» — предложили инвесторам 16,3 млн ADS, соответствующих 16,3 млн обыкновенных акций компании. Таким образом, компания разместит акции на $220,1 млн.

HeadHunter уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о желании провести первичное размещение акций (IPO) еще в конце 2017 года. Акционеры компании Highworld Investments Limited (структура Elbrus Capital, владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 40%) планировали продать бумаги на $250 млн. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.

Однако, после того как в апреле 2018 года Минфин США ввел новые санкции против России, IPO HeadHunter оказалось под вопросом, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. В самой компании судьбу размещения не комментировали.

Год спустя, в конце марта 2019 года HeadHunter обновила проспект на сайте SEC, а в апреле раскрыла ценовой коридор — $11–13,5 за бумагу. Общий объем IPO составит до $253,1 млн, указывала HeadHunter. Всего планировалось разместить 18,75 млн акций из 50 млн. Исходя из этого компания оценивала себя в $550–675 млн.

По мнению аналитика Альфа-банка Анны Кубатовой, у HeadHunter привлекательные финансовые показатели: высокая маржинальность при низких капитальных затратах и небольшой долговой нагрузке. «Акционеры предложили акции быстрорастущей компании по приемлемой цене, поэтому и спрос был высоким. $220–250 млн для американского рынка — это небольшой объем размещения. Но это же несет риск невысокой ликвидности в будущем», — отметила Курбатова. Она отмечает большую вероятность роста капитализации в первый день торгов с учетом высокого спроса на бумаги со стороны инвесторов.

Как HeadHunter шел к бирже

HeadHunter был запущен в 2000 году предпринимателями Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. На тот момент сервис назывался National Job Club (название HeadHunter появилось в 2003 году) и был частью кадрового агентства People You Need Фролкина. Инвестиции в проект составили $550 тыс. Кроме того, сайт сам зарабатывал, предлагая пользователям платный доступ к базе данных резюме.

В 2007 году 24,5% HeadHunter приобрела Mail.Ru Group (тогда — Digital Sky Technologies, DST) за $15 млн. Вся HeadHunter была оценена в $61,2 млн. В 2009 году Mail.Ru Group получила контроль над компанией, а в 2012 году довела долю в ней до 100%. В 2014 году интернет-холдинг продал HeadHunter как непрофильный актив группе инвесторов во главе с фондом прямых инвестиций «Эльбрус Капитал» за 10 млрд руб.

Сейчас сервис доступен в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. По собственным данным, в 2018 году выручка HeadHunter выросла на 29% и достигла 6,118 млрд руб. Чистая прибыль за год увеличилась более чем в два раза, до 1,033 млрд руб. Изначально сервис развивался за счет поиска работы для «белых воротничков» — образованных специалистов, служащих, управленцев, но сейчас активно расширяет аудиторию среди «синих воротничков» — работников, занятых преимущественно физическим трудом. В частности, чтобы расширить базу резюме подобных работников, в прошлом году HeadHunter приобрела базу закрывшегося проекта Job.ru. На 31 декабря 2018 года всего у сервиса было примерно 253 тыс. платящих пользователей, что на 33% больше, чем по итогам 2017 года. Количество зарегистрированных резюме выросло на 37%, до 36,2 млн, число вакансий — на 40,5%, до 559 тыс. штук. Количество уникальных пользователей выросло до 20 млн в месяц с 17,1 млн на 20 июня 2017 года. По состоянию на 8 мая 2019 года на портале размещено более 550 тыс. вакансий и 39 млн резюме.

Первый за пять лет

Выход HeadHunter на биржу NASDAQ является первым IPO компании с российскими корнями в США с начала украинского кризиса пять лет назад. До этого в 2013 году там размещались компания Qiwi и головная компания Тинькофф Банка TCS Group. В ноябре 2017 года свои акции на Западе разместила EN+ Олега Дерипаски — но на бирже в Лондоне.

По мнению главного стратега «Универ Капитала» Дмитрия Александрова, HeadHunter отдала предпочтение американскому рынку перед российским, поскольку в США можно привлечь гораздо большую сумму от локальных инвесторов. «Компания занимает половину рынка рекрутинга в России, а инвесторы в США готовы оценивать подобные фирмы по более высоким мультипликаторам», — пояснил РБК Александров. Размещение в Нью-Йорке могло быть обусловлено и тем, что в последнее время интерес западных инвесторов к IPO довольно высок, пояснил РБК эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов. В частности, это касается компаний из сферы услуг. Зубов приводит в пример недавние IPO компаний Levi`s, Lyft, Eventbrite и Farfetch, когда книга заявок была переподписана в несколько раз.

Выход на биржу в США проливает свет и на долгосрочную стратегию HeadHunter, уверен Александров. «Речь о превращении в глобального игрока, — говорит эксперт. — Этот сегмент рынка имеет большой потенциал роста, и воспользоваться им, имея американский листинг и связи с западными инвесторами, можно будет эффективнее». В свою очередь, Зубов предупреждает, что в случае ужесточения санкций США против России настрой инвесторов к бумагам HeadHunter может измениться в негативную сторону. Другую угрозу, по его словам, представляет неопределенность в «торговых войнах», которая уже вызывает нестабильность на фондовых рынках.

Частные инвесторы в российской юрисдикции торговать на западных биржах формально не могут, и купить акции HeadHunter напрямую на NASDAQ у них не получится. Единственный легальный способ торговать западными бумагами — через Санкт-Петербургскую биржу, где обращаются около 800 наиболее популярных иностранных инструментов (в основном, акции компаний США).
Биржа не участвует в IPO на Западе, но может в короткие сроки после этого добавлять к торгам в России определенные бумаги, рассказал РБК гендиректор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков. Происходит это обычно по запросу брокеров, которые усмотрели в тех или иных бумагах инвестиционную ценность. Получив запрос, биржа проверяет бумаги на соответствие российским законам и внутренним правилам, после чего листинг в России может пройти в течение нескольких недель или даже дней.

«Касательно HeadHunter, на первый взгляд эти акции могут подойти для торгов на нашей бирже. Пока никто из брокеров с запросом по ним не обращался, но в ближайшее время мы намерены проверить их на возможность листинга», — отметил Сердюков.

Авторы: Александра Посыпкина, Георгий Макаренко
Теги: HeadHunter, IPO, NASDAQ, акции
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