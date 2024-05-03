В Думе предложили ослабить требования к тонировке передних боковых стекол

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Группа депутатов Госдумы предложила отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол автомобилей, если они пропускают не менее 50% света по показателю из техрегламента. Разработанный ими законопроектроект внесен в базу Госдумы. Первым среди авторов проекта указан депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Сейчас часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса России об административных правонарушениях предполагает штраф в 500 рублей за слишком плотную тонировку.

«Законопроект подготовлен в целях создания более комфортных условий водителям, но при этом и сохраняется возможность осуществления контрольной функции уполномоченных органов», — отметили авторы документа.

В пояснительной записке отмечается, что техрегламент требует светопропускание ветрового стекла и передних стекол на уровне не менее 70%. Предлагаемые изменения позволят привлекать к административной ответственности при светопропускании передних боковых стекол менее 35%, требование к ветровым остается неизменным.

Авторы законопроекта обратили внимание на пользу тонирования стекол автомобиля: защита от прямых солнечных лучей, снижение температуры нагрева салона с учетом, что использование кондиционера в автомобиле существенно увеличивает расход топлива. Депутаты отметили, что многие водители в России в целях экономии не пользуются кондиционерами, но летом температура воздуха может превышать 35 градусов, что отрицательно сказывается на самочувствии водителей.

Кроме того, штрафы за тонировку также являются поводом для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, а это, в свою очередь, «благодатная почва для злоупотреблений».

Пять лет назад Нилов уже предлагал полностью упразднить статью о штрафах за тонировку. Он также уже выступал с инициативой корректировки ГОСТа с требованием к уровню светопропускающей способности пленки.