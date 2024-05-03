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Война санкций ,  
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Калининградские власти ответили на идею закрыть России доступ к региону

В Калининградской области ответили на идею финского политика закрыть регион
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Предложение политика из Финляндии закрыть России доступ к Калининградской области граничит с неадекватностью, заявил РБК пресс-секретарь губернатора этого региона Дмитрий Лысков.

«К сожалению, констатируем, что заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью», — сказал Лысков в ответ на просьбу прокомментировать идею финского политика Мики Аалтолы.

Лысков напомнил, что из-за уже введенных ограничений российские самолеты вынуждены летать над нейтральными водами Балтийского моря. По его словам, «трудностей в навигации и использовании GPS они не испытывают».

Yle сообщил о помехах в GPS у финских метеозондов у границы с Россией
Технологии и медиа
Фото:Harald Linden / Wikimedia Commons

«А теперь хочется спросить наших финских соседей: а чем отличается модуль GPS в Boing или Airbus «Аэрофлота» и, например, Finnair? Ответ простой — ничем», — добавил Лысков.

В конце апреля директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду. По его словам, помехи в работе систем GPS исходят с российской стороны. «Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — написал политик в соцсети Х.

Перед этим главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в подавлении работы навигационной системы GPS, что мешает авиации в районе Балтийского моря. Они считают, что ситуация стала слишком опасной, чтобы ее игнорировать.

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Теги
Калининградская область Финляндия новости GPS
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