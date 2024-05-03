Полуфиналист Кубка Гагарина подписал новый контракт с лучшим бомбардиром
Екатеринбургский «Автомобилист» подписал новый контракт с форвардом Стефаном Да Костой. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Новое соглашение 34-летнего француза рассчитано на один год.
В прошедшем сезоне Да Коста набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах регулярного чемпионата и 10 (6+4) очков в 12 матчах плей-офф. Он является лучшим бомбардиром клуба.
Кроме того, «Автомобилист» заключил однолетний контракт с 21-летним российским защитником Евгением Кашниковым, который прошлый сезон провел в нижнекамском «Нефтехимике».
«Автомобилист» впервые в истории дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу».
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