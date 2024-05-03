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Полуфиналист Кубка Гагарина подписал новый контракт с лучшим бомбардиром

«Автомобилист» подписал новый контракт с лучшим бомбардиром Стефаном Да Костой
Французский форвард Стефан Да Коста останется в «Автомобилисте» еще на один сезон
Стефан Да Коста
Стефан Да Коста (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал новый контракт с форвардом Стефаном Да Костой. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение 34-летнего француза рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне Да Коста набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах регулярного чемпионата и 10 (6+4) очков в 12 матчах плей-офф. Он является лучшим бомбардиром клуба.

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Кроме того, «Автомобилист» заключил однолетний контракт с 21-летним российским защитником Евгением Кашниковым, который прошлый сезон провел в нижнекамском «Нефтехимике».

«Автомобилист» впервые в истории дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу».

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