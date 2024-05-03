СК возбудил дело против адептов секты «Фалунь Дафа» в Москве

В Москве следователи возбудили уголовное дело из-за деятельности организации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа», которая признана нежелательной в России. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.

По данным следствия, в период с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года одна женщина совместно с группой лиц незаконно организовала в Москве работу центра «Фалунь Дафа». Фигурантка сбывала литературу нежелательных организаций, в том числе книги «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи (признана в России экстремистским материалом).

Уголовное дело возбуждено по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (часть 3 статьи 284.1 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы. Дома у подозреваемых провели обыски, в ходе которых были изъяты «предметы, имеющие значение для следствия».

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что по делу о нежелательной организации в Москве задержали четверых адептов запрещенной китайской секты «Фалуньгун», также известной как «Фалунь Дафа». В 2020 году несколько структур «Фалуньгун» были признаны в России нежелательными организациями.

Секту «Фалуньгун» в 1992 году создал в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи, позже он начал распространять идеи организации и в других странах. В 1999 году власти Китая запретили деятельность «Фалуньгун», обвинили Ли Хунчжи в нарушении общественного порядка и объявили его в розыск. В то время лидер секты уже жил в США, американское правительство отказалось его экстрадировать.