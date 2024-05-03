Песков объяснил возвращение уехавших россиян более интересным бизнесом

В России интереснее вести бизнес, тут больше возможностей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал статью Bloomberg о массовом возвращении уехавших россиян и их роли в росте экономики страны.

«Если вы помните, мы и раньше говорили, что это процесс разнонаправленный. И уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются, потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее, у нас больше возможностей, у себя дома всегда это делать надежнее», — сказал Песков.

В частности, по его словам, возможности для бизнеса обусловлены динамикой развития экономики России. «И если вы посмотрите по статистике количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые были созданы за истекший год, собираемость налогов и так далее и тому подобное — это говорит о том, что деловая жизнь развивается весьма и весьма динамично. Поэтому это нормальный процесс: кто-то уезжает, кто-то приезжает — так работает экономика», — отметил он.

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