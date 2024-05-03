Yandex раскрыла, как поменяет схему управления и вернет Воложа

Yandex N.V. после продажи бизнеса в России сможет вернуть к управлению компанией ее основателя Аркадия Воложа. В ближайшие месяцы компания планирует представить информацию о новом бренде, команде топ-менеджмента и стратегии

Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Аркадий Волож сможет вернуться к управлению нидерландской Yandex N.V., говорится в отчете материнской компании группы «Яндекс» для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), опубликованном в конце апреля.

«Мы ожидаем, что после продажи [бизнеса в России] господин Волож снова сможет давать указания по голосованию доверительным управляющим», — отмечается в документе.

Воложу принадлежит 32,66 тыс. акций класса А (обладают одним голосом) и 30,79 млн акций класса B (10 голосов) Yandex N.V., которые соответствуют 45,1-процентной голосующей доле в компании. Этот пакет он передал под управление траста Lastar в 2019 году. В июне 2022 года Волож попал под санкции Евросоюза, и в тот же день Yandex объявил, что он покинет должность гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках».

Летом 2022 года Волож принял решение, что его семейный траст будет голосовать только согласно рекомендациям независимых членов совета директоров. Какое-то время основатель был внешним консультантом компании, но в конце 2022-го полностью ушел из нее и основал несколько новых бизнесов в Израиле: занимающуюся облачными технологиями Nebius AI, технологиями автономного вождения Avride, образовательными — TripleTen, а также Toloka AI, развивающую генеративный искусственный интеллект.

5 февраля Yandex N.V. объявила, что договорилась продать российский бизнес консорциуму инвесторов. Сумма сделки составит 475 млрд руб. и учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости, согласно требованию комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Покупателем является ЗПИФ «Консорциум.Первый», пайщики которого — менеджеры «Яндекса», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова. В начале марта акционеры Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса в России.

В отчете Yandex N.V. говорится, что компания ожидает, что первый этап сделки состоится «в ближайшие недели». Yandex N.V. продаст до 68% акций российского «Яндекса» за 230 млрд руб. наличными в китайских юанях и до 68 млн акций Yandex N.V. класса А. Тогда же должна вступить в силу поправка к уставу компании, которая «значительно упростит корпоративное управление и структуру капитала»: будет аннулирована «золотая» акция, которая ранее принадлежала Фонду общественных интересов, из совета директоров уйдут представители этой организации и другие российские члены.

Закрытие второго этапа сделки должно произойти в течение семи недель после первого. Yandex N.V. продаст оставшуюся долю в российском бизнесе за 108 млн своих акций класса А и сумму до 135 млрд руб. в юанях. Полученные в качестве вознаграждения акции Yandex N.V. будет хранить в казначействе и планирует в будущем использовать для стимулирования акционерного капитала и привлечения финансирования.

В ближайшие месяцы компания планирует представить информацию о новой команде топ-менеджмента и стратегии, назначить новых членов совета директоров. Также Yandex планирует представить новый бренд для оставшейся группы и предложить акционерам одобрить изменение юридического названия компании. Как ранее сообщал «Яндекс», этот бренд останется у российской части бизнеса, а нидерландская компания должна прекратить использовать его до 31 июля 2024 года. При этом компания получит ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года.

С начала военной операции на Украине торги акциями Yandex на NASDAQ были приостановлены. В компании надеются, что после завершения продажи российского бизнеса торги будут возобновлены. В ближайшие недели Yandex планирует подать заявку на прекращение листинга своих акций на Мосбирже, которая должна вступить в силу в ходе закрытия второго этапа сделки.

После раздела у Yandex N.V. должны остаться Nebius AI, Avride, TripleTen, Toloka AI, дата-центр в Финляндии и миноритарные доли в других технологических бизнесах (каких — в отчете не указано). За 2023 год четыре указанных бизнеса сгенерировали 1,8 млрд руб. выручки и 24,9 млрд руб. скорректированного убытка по EBITDA. В документе отмечается, что на развитие этих компаний Yandex N.V. направит часть денежного вознаграждения от продажи бизнеса в России, сумма будет определена советом директоров.

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