Бюджетная оппозиция

Доля государственных средств достигла максимума в доходах КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»

Господдержка парламентской оппозиции — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» — достигла примерно 90% от их суммарных доходов за 2018 год. При этом самая богатая партия, «Единая Россия», сократила зависимость от бюджета

Владимир Жириновский, Сергей Миронов, Геннадий Зюганов (справа налево) (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В понедельник, 3 июня, ЦИК опубликовала финансовые отчеты российских политических партий за 2018 год. Парламентская оппозиция установила новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета — поступления из него составили 4,56 млрд руб., или около 90% партийных бюджетов.

Цена голоса По закону «О политических партиях» ежегодную поддержку от федерального бюджета получают партии, набравшие более 3% голосов избирателей на предыдущих выборах в Госдуму (для прохождения в палату им необходимо преодолеть барьер 5% голосов). До 2006 года финансирование партий составляло от 1 до 3,6 руб. за голос, с января 2006 года — 5 руб. за голос, и эта сумма стала фиксированной. С 2009 года ставка поднялась до 20 руб. за голос, с 2012-го — до 50 руб. В 2015 году сумма выросла до 110 руб., а в 2016-м — до 152 руб. за голос. Партии, чей кандидат набрал 3% голосов и более на президентских выборах, в течение года со дня объявления результатов также получают единоразовую выплату. С выборов 2012 года она составляет 20 руб. за голос. В 2016 году в одномандатных округах оппозиционные партии в большинстве своем проиграли «Единой России». Если в шестом созыве у единороссов было 238 депутатов из 450, то с появлением одномандатников в седьмом созыве — уже 342. Сокращение фракций привело к оттоку партийных спонсоров. В 2016 году госфинансирование потеряла единственная непарламентская партия, получавшая его, — «Яблоко», которая набрала менее 3% на федеральных выборах.

Сведения о доходах и расходах в ЦИК поступили от 60 из 61 российской партии. В пресс-службе Центризбиркома уточнили, что Партия родителей будущего отчиталась о доходах с опозданием, а «Альянс зеленых» вообще не предоставил отчет. В комментарии РБК председатель «Альянса зеленых» Александр Закондырин объяснил отсутствие отчета технической ошибкой. По его словам, оба счета партии недоступны, поэтому «Альянсу» не удалось в срок получить нужные выписки.

На следующей неделе эта партия может быть ликвидирована Верховным судом по обращению Минюста, рассказал РБК член Центризбиркома Евгений Шевченко. Ликвидация «Альянса зеленых», если она состоится, будет связана не с отсутствием отчета, а с невыполнением обязательств по участию в выборах. Партия не участвовала в них в течение семи лет — с момента регистрации. «Если партия нам вовремя не представляет отчет — мы в силу закона обязаны составить протокол об административном правонарушении, — пояснил Шевченко. — Мы составили протокол и передали его в суд, а там уже — как суд решит».

Деньги на оппозицию

Поддержку от федерального бюджета получают четыре парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В прошлом году партия власти увеличила доходы на треть по сравнению с 2017 годом. За прошлый год она заработала 7,2 млрд руб., годом ранее — 5,4 млрд. Зависимость от госбюджета партии удалось снизить: она составила 60% по сравнению с 80% в 2017 (тогда господдержка достигла рекордного максимума за 13 лет). Ранее от бюджета «Единая Россия» получала от 1 до 80% дохода.

Снижение доли господдержки партии власти связано с тем, что ее финансируют госкомпании и окологосударственные учреждения, считает политолог Александр Пожалов. Также «Единая Россия» регулярно получает средства от своих региональных фондов поддержки.

Господдержка других парламентских партий осталась на таком же высоком уровне, как и год назад. У КПРФ зависимость от бюджета составила 89%. Коммунисты заработали 2,6 млрд руб., из них 2,3 млрд — деньги госбюджета. Для сравнения: в 2011 году зависимость КПРФ от бюджетных поступлений составляла 19%. Господдержка третьей парламентской партии, ЛДПР, также не сократилась: 97% своих доходов она получила из средств бюджета (1,7 млрд руб.), как и годом ранее. В 2011 году ее зависимость от бюджета составляла всего 16%.

По сравнению с прошлым годом увеличилась господдержка справедливороссов. Она составила 80% от общей суммы, заработанной партией за год (всего партия получила 618 млн руб.). Это не рекорд: в 2014 и 2015 годах господдержка «Справедливой России» составляла 84 и 86% соответственно.

Господдержка — норма или проблема

У всех парламентских партий, кроме справедливороссов, суммы господдержки с 2017 года выросли. Как отмечают эксперты, доля господдержки партий всегда растет в годы без федеральных выборов и падает в год выборов в Госдуму, когда в партийные кассы поступают средства от спонсоров, некоммерческих фондов и бизнеса на избирательную кампанию.

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин отметил, что деньги от государства партии начали получать, чтобы стать независимыми от «спонсоров, которые могли диктовать партиям условия». «ЛДПР грязных денег никогда не брала и была одной из тех партий, которые добивались того, чтобы политические партии стали независимы», — добавил он.

В отношении парламентской оппозиции финансовая политика властей благожелательна, отмечает политолог Ростислав Туровский. «Принцип финансирования связан с числом полученных голосов на федеральных выборах, а государство еще и проводит «индексацию» стоимости одного голоса, — отметил он. — Получается, что крупные оппозиционные партии все больше зависят от государства».

Повышение доли госфинансирования партий и ограничение прямого участия бизнеса в выборах — осознанная политика государства после 2012 года, соглашается Александр Пожалов. «Поэтому такая статистика, скорее всего, соответствует ожиданиям власти», — убежден эксперт. Он также отмечает, что на протяжении нескольких лет НКО, связанные с КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией», ежегодно получают целевые субсидии из федерального бюджета, но эти деньги не отражаются как доходы самих партий.

Самой крупной статьей расходов для «Единой России» и КПРФ стало содержание региональных отделений партий. На нее они потратили 2,5 млрд и 575,4 млн руб. соответственно. Самые большие расходы ЛДПР — на пропаганду. По этой статье либерал-демократы потратили 1,3 млрд руб., это больше, чем любая другая партия. Справедливороссы самую большую сумму из своего бюджета — 195,6 млн — заложили на благотворительность (единороссы направили на нее 697,9 млн руб., а ЛДПР — ничего). У самой крупной из непарламентских партий, у «Яблока», крупнейшая статья расхода — отчисления в избирательный фонд. Они составили 166,1 млн руб. Как и ЛДПР, «яблочники» не направляли средства на благотворительные цели.

С нулевым счетом

Из 61 партии 25, по подсчетам РБК, указали нулевые доходы за 2018 год. Среди них — «Союз горожан», Партия прогресса и «Народный альянс», которые связывают с политтехнологом Андреем Богдановым. Ранее сторонники Алексея Навального утверждали, что Партия прогресса и «Народный альянс» были зарегистрированы, чтобы не допустить регистрации одноименных партий основателя Фонда борьбы с коррупцией. Также без финансовой поддержки в 2018 году остались партии «Против всех», «Женский диалог», «Возрождение аграрной России», «Власть народу» и Российская партия садоводов (у последних на счету при этом осталось 80 руб.).

Наличие «нулевых» партий неудивительно: большинство из них — это бумажные политтехнологические проекты и спойлеры, созданные, чтобы «занять» перспективный бренд, как партии «богдановского» пула, считает Пожалов.

Для спонсоров малых партий пожертвование в партийную кассу нежелательно, потому что контролировать целевое использование этих средств намного сложнее, чем при пожертвовании в избирательный фонд. «Но если непарламентская партия реально существует в регионах, ведет низовую работу, в том числе между выборами, то у нее, конечно, не могут быть нулевые бюджеты», — убежден политолог. К таким партиям относятся «Яблоко», «Родина», Партия роста, в меньшей степени Партия пенсионеров за справедливость, «Патриоты» и ПАРНАС, перечислил Александр Пожалов.

Малые партии превращаются в вымирающий вид, и власти открыто обсуждают вопрос об их ликвидации — у них нет спонсоров, нет участия в выборах и голосов на выборах, нет и поводов для госфинансирования, считает Туровский.

В конце зимы председатель ЦИК Элла Памфилова допускала, что до конца года будет ликвидирована треть российских партий. В апреле 2012 года в закон «О политических партиях» были внесены поправки, облегчающие регистрацию партий. Вместе с тем, согласно этим поправкам, партия, не принимавшая в течение семи лет подряд участия в выборах, может быть ликвидирована по решению Верховного суда.

Если в январе 2012 года в России в выборах имели право участвовать семь партий, то уже в 2016 году партий было 74, в настоящее время их 61, уточнила Памфилова. «Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению их [партий] числа, партии-однодневки постепенно испускают дух», — отметила она. Член Центризбиркома Евгений Шевченко тогда уточнял, что из-за неучастия в выборах речь может идти о ликвидации 23 партий.