Глава ЦИК допустила ликвидацию трети политических партий

Примерно треть российских политических партий может быть ликвидирована к концу года за несоответствие требованиям законодательства, сообщила журналистам глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, 32 партии из существующих в России 61 были созданы семь лет назад. В этом году этим партиям по закону предстоит пройти проверку на соответствие требованиям законодательства. «По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года», — сообщила она.

Ранее в Минюсте сообщили, что проверят, насколько существующие в России политические партии выполняют требования закона об участии в выборах.

В апреле 2012 года в закон «О политических партиях» были внесены поправки, облегчающие регистрацию партий. Вместе с тем согласно этим поправкам партия, не принимавшая в течение семи лет подряд участия в выборах, может быть ликвидирована по решению Верховного суда.