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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Глава ЦИК допустила ликвидацию трети политических партий

Примерно треть российских политических партий может быть ликвидирована к концу года за несоответствие требованиям законодательства, сообщила журналистам глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, 32 партии из существующих в России 61 были созданы семь лет назад. В этом году этим партиям по закону предстоит пройти проверку на соответствие требованиям законодательства. «По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года», — сообщила она.

Политика
Минюст займется поисками не участвующих в выборах партий

Ранее в Минюсте сообщили, что проверят, насколько существующие в России политические партии выполняют требования закона об участии в выборах.

В апреле 2012 года в закон «О политических партиях» были внесены поправки, облегчающие регистрацию партий. Вместе с тем согласно этим поправкам партия, не принимавшая в течение семи лет подряд участия в выборах, может быть ликвидирована по решению Верховного суда.

​Если в январе 2012 года в России в выборах имели право участвовать семь партий, то уже в 2016 году партий было 74, в настоящее время их 61, уточнила Памфилова. «Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению их [партий] числа, партии-однодневки постепенно испускают дух», — отметила она.

Теги: политические партии, ЦИК, Элла Памфилова
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