Аукцион по продаже Домодедово не состоялся

Электронный аукцион по продаже группы Домодедово не состоялся. На выставленный на торги единый лот общей стоимостью 132,2 млрд руб. подана одна заявка, но комиссия не допустила заявителя Евгения Богатого к торгам

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

ПСБ не смог с первого раза продать на электронных торгах группу Домодедово, выставленную по начальной цене 132,2 млрд руб. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, следует из опубликованной на странице аукциона документации. Но комиссия не допустила его до процедуры, так как он предоставил не все документы.

Как Домодедово перешел в госсобственность

В январе 2025 года Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 25 юридическим лицам холдинга Домодедово. Ответчиками по нему также стали бенефициары группы Дмитрий Каменщик и Валерий Коган (официально не был совладельцем компаний холдинга, но Генпрокуратура называла его бенефициаром). Надзорный орган утверждал, что Каменщик и Коган владеют стратегическим активом, будучи иностранными резидентами: Турции, ОАЭ и Израиля. В июне суд полностью удовлетворил претензии надзора и изъял группу в доход государства. Позже апелляционная и кассационная инстанция поддержали это решение.

В октябре Генпрокуратура заявила о пресечении вывода бывшим бенефициаром 18,5 млрд руб., не называя его имени.

Место на рынке

Домодедово за последние годы потерял позиции на рынке авиаперевозок — до пандемии аэропорт прочно держал второе место в стране по пассажиропотоку, следуя сразу за Шереметьево. Пандемия 2020 — 2021 годов обернулась для столичных аэропортов потерей значительной части транзитного пассажиропотока, из-за чего на второе место вышел петербургский Пулково. Еще часть пассажиропотока Домодедово потерял из-за проблем базовой авиакомпании S7 и ее переориентации на развитие своего новосибирского хаба. В результате Домодедово опустился на четвертое место, пропустив на третью позицию московский Внуково.

Падение пассажиропотока сказалось и на финансовых результатах воздушной гавани. В июле 2025 года новый управляющий директор Домодедово Андрей Иванов в интервью РБК рассказал, что выручка группы падала с 34 млрд руб. в 2023 году до 31 млрд руб. в 2024 году. По его прогнозу, по итогам 2025 года чистый убыток должен составить 10 млрд руб.