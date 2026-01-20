IHA сообщила о возможном обнаружении тела пловца Свечникова в Босфоре

Свечников пропал во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор в конце августа. Как сообщила родственница семьи россиянина, поиски были прекращены еще в прошлом году, но следствие продолжается

Фото: Salvador Maniquiz / Reuters

На берегу Босфора обнаружено неопознанное тело мужчины — предположительно, оно принадлежит россиянину Николаю Свечникову, пропавшему во время заплыва почти пять месяцев назад. Об этом сообщает турецкое агентство IHA.

Тело было найдено на берегу морской полицией. Иные подробности не приводятся.

Близких Свечникова уже вызвали на опознание обнаруженного в Босфоре тела, сообщила «РИА Новости» родственница Алена Караман. По ее словам, хотя поиски прекратились в прошлом году, следствие продолжается. О том, что поиски подошли к концу, 31 октября сообщало генконсульство России в Стамбуле.

Свечников — кандидат в мастера спорта — пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор. Организатором выступал Олимпийский комитет Турции. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Его исчезновение заметили после того, как родственники не смогли связаться с пловцом после завершения спортивного мероприятия.

Поиски начались почти сразу — изначально в них участвовали береговая охрана Турции и волонтеры. Никаких вещей, принадлежавших Свечникову, обнаружено не было. CNN Turk указал на отсутствие сигнала с браслета, который надели перед заплывом, — вероятно, это значило, что пловец либо утонул, либо вышел на берег и оставил браслет в воде. На следующий день к поисковой операции подключили вертолеты.

В конце октября мать Свечникова сообщила, что она приехала в Турцию вместе с женой сына — для встречи со свидетелем, который утверждает, что видел россиянина. Вскоре семья объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. руб.) за информацию о нем. Также семья пловца обратилась за помощью в российскую дипмиссию в Греции.