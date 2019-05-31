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Рада не пошла навстречу премьеру
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Рада не пошла навстречу премьеру
Газета № 076 (3031) (3105)
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Рада не пошла навстречу премьеру
Почему украинские депутаты не утвердили отставку Владимира Гройсмана
Отставку премьера Украины поддержали 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом они демонстрируют, что ни одно решение через нынешний состав Рады новый президент провести не сможет
Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС

Как Гройсману не дали уйти

Верховная рада проголосовала против отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. «За» высказались 97 депутатов, «против» — 63. Для утверждения прошения об отставке, поданного премьером 24 мая, требовалось не менее 226 голосов.

Гройсман поблагодарил депутатов: «Мое решение [об отставке] было не эмоцией, а позицией».

Новый президент Владимир Зеленский попросил украинское правительство уйти в отставку во время своей инаугурационной речи 20 мая. Одновременно он заявил о решении досрочно распустить Верховную раду. Внеочередные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля.

Против отставки Гройсмана высказалась парламентская фракция «Блок Петра Порошенко» (БПП) (согласно данным на сайте Рады, у них в парламенте сейчас 135 депутатов). В условиях, когда Верховная рада распущена и объявлены внеочередные парламентские выборы, отсутствует коалиция и идут разговоры о дефолте, нельзя оставлять Украину без правительства, поскольку это может привести к хаосу, объяснил депутат от БПП Вадим Денисенко.

Той же позиции придерживается фракция «Народный фронт». Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что уважает решение Гройсмана об отставке, но «вместе с тем очень важно сохранить стабильность на Украине».

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, напротив, высказалась за отставку. По мнению Тимошенко, за последние годы работа действующего правительства привела к «тупиковой экономической и несправедливой социальной ситуации».

Решение парламента не лишит Гройсмана возможности баллотироваться на досрочных выборах 21 июля, отметил в разговоре с РБК официальный представитель БПП в Раде Александр Черненко.

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Почему Рада отказалась принять отставку

Уход Гройсмана ничего бы не изменил, считает украинский адвокат Алексей Бебель: ни Конституцией, ни законами Украины не предусмотрено никаких различий между полномочиями премьера и исполняющего обязанности, которым бы в таком случае стал первый вице-премьер Степан Кубив. Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности. Затем коалиция должна внести представление кандидатуры премьер-министра президенту, и только после того, как глава государства внесет эту кандидатуру на рассмотрение в Раду и та утвердит ее большинством, премьер вступит в должность и сможет назначать министров.

Логика этого решения лежит исключительно в конфронтации, объяснил украинский политолог Константин Бондаренко. «БПП и «Народный фронт», которые удерживают в Раде большинство, демонстрируют, что ни одно решение через нынешний состав Зеленский провести не сможет», — сказал он.

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Большинство депутатов Верховной рады не настроены на конструктивное общение с президентом, согласился соучредитель аналитического центра KievStratPro Андрей Бузаров. «Не идет речи о конструктивном решении. Это результат существования парламентского большинства предыдущей власти, которая, по сути, утратила поддержку большей части населения, но продолжает создавать проблемы новой власти», — сказал он.

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В данной ситуации Гройсман становится ньюсмейкером. «Он обращает на себя внимание, о нем говорят, а чем больше говорят, тем лучше для него в преддверии парламентских выборов», — отметил Бондаренко.

По мнению Бузарова, Гройсман является сейчас компромиссной фигурой для Рады и Зеленского. «Он всегда воспринимался украинскими избирателями и в экспертном сообществе как профессионал, человек умеренных взглядов. Даже сейчас, в политический кризис, он ведет себя спокойно и не занимается очернением нового президента, как это делает Рада», — сказал эксперт.

Ранее Гройсман объявил, что примет участие в досрочных парламентских выборах и возглавит собственную партию «Украинская стратегия». «Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю. Хочу сформировать команду молодых людей, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству», — заявил он в эфире канала «Украина».

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Украина , Владимир Гройсман , отставка , Верховная рада
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