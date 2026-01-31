В Мурманске и Североморске после аварии на ЛЭП заработали котельные

В Мурманске и Североморске после аварии на линии электропередачи возобновлена работа котельных, сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию. Северная котельная также переходит в штатный режим работы. <...> В ЗАТО города Североморск котельные подключены», — написал он в своем телеграм-канале.

Сбой в работе сетей теплоснабжения остается в микрорайоне Большое Сафоново в Североморске. Специалисты приступили к его устранению.

31 января Мурманск и Североморск второй раз за месяц частично остались без электроэнергии из-за повреждения защитного троса на линии электропередачи. По словам Чибиса, на месте работает аварийная бригада.

В городах отключили уличное освещение, для жителей открыли пункты поддержки и полевые кухни.