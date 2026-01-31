Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей
Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года, однако теперь он не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
Решение о запрете экспорта призвано поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлива. Однако исключение из него производителей нефтепродуктов позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний, подчеркнули в правительстве.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В конце 2025 года запрет на экспорт бензина для всех экспортеров (производителей и непроизводителей) был продлен до марта. Также правительство пролонгировало эмбарго на вывоз дизельного топлива для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 млн т топлива в год.
Впервые меры были введены в конце июля 2025 года на фоне сообщений о нехватке бензина в ряде российских регионов и ценовых рекордов на это топливо на бирже. Сначала они распространялись только на трейдеров, нефтебазы и мелкие НПЗ — так называемую группу непроизводителей.
В конце августа правительство продлило меру до 30 сентября 2025 года, а затем — последовательно до конца года и 28 февраля 2026-го. Осенью был также введен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах.
На фоне высокого сезонного спроса, внеплановых сдвигов в ремонтах и остановок нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак украинских дронов цены на бензин в опте летом и в начале осени достигали рекордных значений. Самыми высокими котировки были в сентябре, в январе они снова пошли в рост.
