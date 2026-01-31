 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

Временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлен до конца июля. Однако теперь он не будет касаться производителей нефтепродуктов. Целью правительство назвало предупреждение рисков затоваривания
BRENT BRENT $70,77 -0,03%
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года, однако теперь он не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Решение о запрете экспорта призвано поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлива. Однако исключение из него производителей нефтепродуктов позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний, подчеркнули в правительстве.

FT оценила сокращение доходов России от продажи нефти в 2025 году
Экономика
Фото:Tom Pennington / Getty Images

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В конце 2025 года запрет на экспорт бензина для всех экспортеров (производителей и непроизводителей) был продлен до марта. Также правительство пролонгировало эмбарго на вывоз дизельного топлива для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 млн т топлива в год.

Впервые меры были введены в конце июля 2025 года на фоне сообщений о нехватке бензина в ряде российских регионов и ценовых рекордов на это топливо на бирже. Сначала они распространялись только на трейдеров, нефтебазы и мелкие НПЗ — так называемую группу непроизводителей.

В конце августа правительство продлило меру до 30 сентября 2025 года, а затем — последовательно до конца года и 28 февраля 2026-го. Осенью был также введен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах.

На фоне высокого сезонного спроса, внеплановых сдвигов в ремонтах и остановок нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак украинских дронов цены на бензин в опте летом и в начале осени достигали рекордных значений. Самыми высокими котировки были в сентябре, в январе они снова пошли в рост.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
продажа нефти экспорт нефтепродуктов правительство России запрет на экспорт нефти
Материалы по теме
FT оценила сокращение доходов России от продажи нефти в 2025 году
Экономика
Орбан пообещал не допустить запрета на импорт газа и нефти из России
Политика
Министр нефти Индии заявил о тенденции снижения поставок из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Валиева назвала возвращение к турнирам лучшим, что с ней произошло Спорт, 15:50
Разработчика российского бункера задержали в Москве Политика, 15:46
Nvidia отказалась от инвестирования $100 млрд в разработчика ChatGPT Бизнес, 15:42
Вручение премии «Золотой орел» в Москве. Фоторепортаж Общество, 15:40 
Рыбакина выразила надежду, что еще не раз сыграет с Соболенко в финалах Спорт, 15:37
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
На границе Украины и Молдавии приостановили пропуск транспорта Общество, 15:15
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Время незаметных. Почему в России дефицит ярких руководителейПодписка на РБК, 15:07
Первые российские спортсмены прибыли в Италию для участия в Олимпиаде Спорт, 14:56
В Турции по делу о наркотиках задержали 11 знаменитостей Общество, 14:54
Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей Общество, 14:45
На месторождении Тенгиз в Казахстане возобновили добычу после аварии Экономика, 14:28
Рыбакина повторила достижение Шараповой на Australian Open Спорт, 14:26
Губернатор Белгородской области рассказал о сбоях в работе Telegram Политика, 14:21