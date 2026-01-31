Рыбакина повторила достижение Шараповой на Australian Open

Теннисистка обыграла на турнире трех соперниц из топ-6 рейтинга WTA. В 2008 году это также удалось Шараповой

Елена Рыбакина (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Представительница Казахстана Елена Рыбакина по пути к титулу на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», обыграла трех соперниц из топ-6 рейтинга WTA. Как сообщает Opta, последний раз подобное удавалось россиянке Марии Шараповой в 2008 году.

Рыбакина, которая занимает пятую строчку в мировом рейтинге, в 1/4 финала обыграла польку Игу Свёнтек (вторую ракетку мира), в полуфинале — американку Джессику Пегулу (6), в финале — белоруску Арину Соболенко (1) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Шарапова в 2008 году по пути к титулу победила бельгийку Жюстин Энен (1), а также сербок Елену Янкович (3) и Ану Иванович (4).

26-летняя Рыбакина уже третий раз в карьере обыграла первую и вторую ракетки мира на одном турнире. Раньше подобное удавалось только Серене (8) и Винус (4) Уильямс.

В целом Рыбакина очень успешно играет против первых ракеток мира — она выиграла девять матчей из 15 (60%), что является лучшим показателем в истории для теннисисток, которые провели минимум десять таких встреч.

Рыбакина выиграла уже десять подряд матчей у соперниц из топ-10. В XXI веке подобное удавалось только Энен, сестрам Уильямс, Амели Моресмо и Свёнтек.

На счету уроженки Москвы Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, 12 титулов WTA в одиночном разряде. Она выиграла свой второй турнир «Большого шлема», в 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона.